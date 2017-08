VIDEO: Zdražili mu žrádlo pro psy, tak ho začal sám vařit a rozvážet

„Když žijete s domácím mazlíčkem, víte, že jsou to velmi oddaní tvorové a zaslouží, abychom se o ně dobře starali. Když zdražily konzervy se psím žrádlem, vyplatí se jim vařit doma,“ říká Otmar.

Jakmile začal vyvařování praktikovat, uvědomil si, že by to mohlo vyhovovat i dalším majitelům domácích mazlíčků, a postavil si na tom své podnikání. Založil rozvážkovou službu. „I když ceny stále stoupají, já se snažím své jídlo nezdražovat, protože si uvědomuji, že by lidé vyšší ceny už nebyli schopni zaplatit,“ tvrdí.

Zatímco v Káhiře je tento způsob podnikání nový, ve světě se najde hodně lokalit, kde se majitelé snaží zařídit svým mazlíčkům stravu kvalitativně stejnou, jako by jedli i sami. Dokonce jsme nedávno psali o příběhu provozovatelky bývalé vývařovny, která ji proměnila na provozovnu rozvážkové kantýny pro psy (více najdete zde).

Podívejte se, jak česká podnikatelka vaří pro pejsky luxusní hotovky.

VIDEO: Losos, kuřecí prsa. Pejsci mají své luxusní hotovky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A že jsou fanoušci mazlíčků pro své kamarády schopní udělat cokoliv, dokazuje i celkový byznys s hračkami, oblečením i žrádlem, které už neobsahuje jen základní krmivo, ale i pamlsky (o speciální zmrzlině pro psy čtěte zde) či různé holistické verze krmení. Jako u lidí i u mazlíčků existují různé směry a trendy, od granulí až po barf stravu. Nakonec tak vyjde žrádlo pro zvíře možná víc než strava pro majitele.