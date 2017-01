Pranostiky dávají létu naději, ale stejně je to věštění z křišťálové koule

Jasno v tom mají lidové pranostiky. Když si vezmete výběr vztahující se k lednu, vyjde vám jednoznačně, že mrazivý leden s peřinou sněhu je pro dobrou úrodu ideální. Třeba: „Teplý leden, k nouzi krok jen jeden“ nebo: „Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější“. Že napadlo dost sněhu, chválí i výrok „Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste“.

To je příznivé pro zemědělce, houbaře by zase mohlo potěšit, že „Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu“. Podle toho by konečně nemusel být pro houbaře srpen plonkový, jako se to stalo v posledních letech.

Podle oslovených odborníků se však nedá jednoznačně říci, jak se bude jevit zbytek roku. „Určitě po jednom měsíci zimy nemůžete nic určitého říkat. Obecně platí pravidlo, že čím je tužší zima, tím bývá teplejší léto. Když napadne dost sněhu, půda tak nevymrzne, čímž se chrání porosty, navíc se dostane do půdy vláha a to svědčí úrodě,“ popisuje Miroslav Šmoranc, vedoucí odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.

Stejně neurčitě vypadá “prognóza“ Miroslavy Burýškové, která se ve společnosti Protean zabývá diagnostikou infekčnosti klíšťat. „Já si myslím, že klíšťatům mráz neuškodí. Jsou zahrabaná, navíc je kryje izolační vrstva sněhu. Takže dokud nevyschnou, nic jim neublíží,“ popisuje.

Podle ní by musely mrazy trvat mnohem déle, což si teď nikdo netroufne predikovat. Pokud by tedy mrazy trvaly až do jara, bylo by možné předpokládat, že by klíšťat mohlo být o něco méně.

Na aktivitu klíšťat mají také vliv teploty. „Je pravda, že loni jsme měli klíšťata ještě v prosinci, což letos nebylo. A na jaře zase záleží, kdy přijdou vyšší teploty. Ojediněle se začínají objevovat už při teplotách osm stupňů Celsia, ale hlavní výskyt nastává při teplotách nad 14 °C. A hlavně potřebují vlhko,“ říká.

Pranostika týkající se hub je asi vůbec nezrádnější. „Houby nelze jednoduše předpovědět. Klidně může být suchý únor a následující měsíce. To znamená, že celá sezona je v háji,“ popisuje mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Podle ní na srážky bohatá zima sice houbám pomůže, ale nejvíc záleží na aktuální situaci v průběhu zbytku roku. Houby jsou nevyzpytatelné, a aby rostly, je třeba, aby se sešlo více vlivů: hlavně vlhkost a zároveň vyšší teplota.