Stromeček z lesa si jen tak neuříznete, jednodušší je zajít na plantáž

„Ono je to s tím řezáním jen tak na půl,“ říká Miroslav Kubů, předseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Někteří naši členové vám to umožní, někteří nabízejí vánoční stromky už uříznuté,“ vysvětluje. Je to proto, že každý z nich má jiné podmínky k provozu a není vždy čas s každým klientem obcházet školku a hrát si na romantiku.

I tak má podle něj význam na plantáž si zajít. Už proto, že v drtivé většině případů mají obrovský výběr a stromky jsou čerstvě uříznuté. „Podle mě dnes už do lesa ani nikdo nechodí, protože stromky z plantáže jsou podstatně krásnější, takový byste v normálním lese běžně nenašli,“ upozorňuje.

S nalezením nejbližší pěstitelské plantáže pomůže vyhledávač, anebo si pro seznam členů sdružení i s kontaktními údaji klikněte přímo na stránky sdružení.

Je však možné, že takovou plantáž budete mít opravdu daleko a se stromkem „od samoobsluhy“ se nechcete smířit. Samozřejmě není povoleno jen tak zajít do lesa s pilkou. „Byl by to lesní pych,“ upozorňuje místopředseda Sdružení vlastníků obecních lesů Tomáš Czernin.

Samozřejmě pokud jde o váš les, nikoho se ptát nemusíte. „V ostatních případech je nutné získat souhlas vlastníka lesa nebo hajného, který se o něj stará,“ vypočítává Czernin. „Podle mě jej ale s největší pravděpodobností nezískáte,“ odhaduje.

Ne všude je taky všeobecně známo, komu les vlastně patří. V takovémto případě je ideální znovu použít internet.

Na stránce ikatastr.cz najdete mapu celé republiky a postupným přibližováním dvojitým poklepáním na požadovanou oblast se zobrazí i hranice katastru a po kliknutí se zobrazí i majitel.