Psi plavali o závod se svými páníčky. Za pytel žrádla a víkend v hotelu

Monty’s Dog Beach Bar je totiž jediným podnikem v zemi, který připravuje speciality nejen pro lidi, ale i pro jejich čtyřnohé kamarády. Na jídelním lístku tak můžete najít speciálně vařené kuřecí maso a zeleninu a také psí zmrzlinu vyrobenou z banánů, arašídů, jogurtu a sójového mléka.

Návštěvníci baru mohou každý den dostat vlastní lehátko i pro psa a lenošit. Ale aby se to líné povalování nějak ospravedlnilo, majitelé uspořádali týmovou akci pro ty, kteří nechtějí zůstat jen pasivními návštěvníky – tandemové plavání pro majitele se svým psem.

Start byl na molu a otestoval i ochotu psů střemhlav se vrhnout do moře. Podívejte se na video, že ne každý pejsek to dokázal bez váhání. Nejrychlejším čtyřnohým sportovcem dne byl Nimbus, čtyřletý pejsek plemene samojed (více o něm najdete zde). Se svým majitelem vyhráli sedmikilový pytel psího žrádla a víkendový pobyt v místním hotelu.

„Nijak jsme se nepřipravovali, je to milovník plavání. Skáče za mnou do vody pokaždé, když vlezu do moře,“ popsal agentuře Reuters majitel psa Marin.

Monty’s Dog Beach Bar, který otevřel teprve loni, je svými soutěžemi známý. Pro chlupaté kamarády pořádá například soutěže v pojídání speciální zmrzliny, koláčů nebo pití piva.