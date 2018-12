Podle šéfové mají na Lipně na víc. Vydělávají, ale chybí láska k oboru

Hořký musel být tentokrát střet s realitou na břehu Lipna pro Santa a Jitku Pagana, kteří tu chtěli během své letní mise v rámci pořadu Ano, šéfová! nabídnout rady, jak vylepšit kvalitu již docela slušně šlapajícího provozu.

Poznali, jaké to je, když si je někdo pozve jen kvůli reklamě v televizi. Podnik Kotva má totiž luxusní pozici v místě, kde je tolik potenciálních hostů z řad českých i zahraničních rekreantů, že si mezi nimi mohou vybírat. A dělají to bez servítků. Bez problémů instruují personál, aby hosty vybíral a usazoval podle bot, upravených vlasů a značky hodinek.

Smažák z eidamu za 165 Kč, k tomu hranolky za 50 na letním jídelním lístku Jitku i Santa opravdu překvapí. Ale majitelé si za svou cenovou politikou stojí. Nepotřebují prodávat smažák, chtějí, aby si hosté objednávali maso. A pokud trvají na smažáku, ať si ho zaplatí. Oni vzhledem ke krátké sezoně potřebují přes léto utržit co nejvíc a udělají pro to cokoliv. Úcta a láska k oboru tu však podle Jitky a Santa chybí.

Santova filozofie je jiná, chce zákazníka přesvědčit, aby byl spokojený a vrátil se. „Ok, pokud nabídnu smažený sýr za vysokou cenu, má tomu odpovídat kvalita. Místo eidamu dej čedar, pohraj si s přílohou,“ radí. Dětské jídlo za 135 korun v podobě jednoduchých předvařených surovin podle něj také není úplně košér.

Stejně jako rádoby carpaccio, o kterém si vzhledem k ceně musí host myslet, že je z pravé svíčkové. Ale kdo správné carpaccio někdy ochutnal, pozná, že tomu tak není. Do zdejší kuchyně totiž putuje jako mražený polotovar připravený z horšího masa. Proto to Santo považuje za podvod.

Není to o tom, že by bratři Maříkové v Kotvě na Lipně neuměli vařit. Klasiku tu umějí a nechají si ji také patřičně zaplatit. Potenciál ke zlepšení úrovně tam tedy určitě je, a Jitka se Santem se proto snaží majitelům předvést přípravu několika jídel, které by jídelníček zpestřily a zasloužily by si i vyšší cenu.

Bratrům Maříkovým Santova kuchařská etuda v kuchyni určitě něco dala, jak napovídá ukázka v úvodním videu. Kdyby nic jiného, tak poprvé v životě ochutnali krevety. Což je u provozovatelů takové restaurace poněkud zvláštní.

Když se však štáb Ano, šéfe! za šest týdnů do Kotvy vrátil, nenajdou na jídelníčku nejmenší změnu. Majitelé prý neměli čas a vlastně žádnou ani nechtějí. Pondělní čtvrtý premiérový díl Ano, šéfová tedy skončil bez samolepky.