Pro barborky by dnes měly vyrazit hlavně vdavekchtivé dívky

Tradiční „barborky“, tedy nejčastěji větvičky třešně nebo jiné peckoviny, si v den svátku svaté Barbory mají nařezat a dát do vázy dívky toužící vdát se v příštím roce. Když větvičky do Vánoc vykvetou, měly by prý jejich majitelky mít o štěstí postaráno. Zde najdou rady, jak o barborku co nejlépe pečovat.

Na barborky u nás nezapomínají ani vdané ženy

Prastarého obyčeje se drží i mnohé vdané ženy či rodiny, ve kterých právě nežijí dívky na vdávání. Podle loňského průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění udržuje zvyk řezaní „barborek“ polovina českých domácností. Kromě třešňových větviček se do váziček dává také jabloň, meruňka, broskvoň, slivoň či zlatý déšť.

Kdo by si na uříznutí barborky vzpomněl třeba o týden později než právě dnes na Barboru, nevadí. Sice by měl oželet peckoviny, které potřebují na vykvetení minimálně 15 až 20 dní, stále má ovšem na výběr dost dřevin, které do Štědrého vykvetou. Taková vrbová větvička dokáže vykvést i za týden.

Případně můžete zkusit přidat do vody několik kapek čpavku, který by měl vykvetení urychlit.

V každém případě je důležité větvičky nařezat šikmými řezy a vázu s vodou postavit do chladnější místnosti. Do vytopeného a slavnostně vyzdobeného pokoje by se měly přenést až krátce před Štědrým dnem.

Které stromy jsou ideální

Tradičními druhy jsou třešně a višně se sněhobílými květy, vhodné jsou rovněž slivoně, jemně narůžovělé jabloně nebo i růžové a plnokvěté okrasné třešně sakury.

Použít můžete i zlatici – forzýtii, jejíž zlaté kvítky působí velmi dekorativně i v kombinaci s tmavozeleným jehličím. Navíc podle pověsti přináší do domu bohatství. Květy zlatice – forzýtie – vykvetou ochotně a poslouží vám místo zlatých vánočních ozdob.

Ale ani u zlatice výběr nekončí – na Štědrý večer může rozkvést i šeřík, kalina, trnka… A dokonce i narašené větvičky břízy či vrby (zvláště kultivarů s kroucenými větvemi) jsou velmi ozdobné, ačkoli jen světle zelenými lístky.