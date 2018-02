Úklid ženy zatěžuje, jako by denně kouřily dvacet cigaret. Mužům nevadí

Výzkum probíhal u více než šesti tisíc respondentů ve 22 zdravotních střediscích průběžně během dvaceti let. Zkoumalo se, zda pracují jako profesionální uklízeči, či jen pravidelně uklízejí domácnost.

Výzkum zjistil, že u žen došlo k výraznému poklesu kapacity plic. Tento pokles vědci srovnávali s osobami, které denně po dobu 10–20 let vykouří krabičku cigaret. Zajímavé bylo, že při výzkumu se neukázalo snížení kapacity plic u mužů, čemuž vědci úplně nerozumějí. Naznačili, že se to může stát, protože mužské plíce jsou méně náchylné k napadení čisticími chemikáliemi. Dřívější výzkum totiž ukázal, že mužské plíce jsou odolnější vůči poškození různými dráždivými látkami včetně tabákového kouře a prachu ze dřeva.

Autoři naznačují, že ke snížení kapacity plic způsobuje dráždění sliznice dýchacích cest, což časem vyústí k trvalým změnám v dýchacích cestách. Za původce označili různé bělicí látky a amoniak, které mnohé čisticí prostředky obsahují. Tyto látky způsobují fibrotické změny v plicní tkáni, které jsou navíc spojeny s rizikem pozdějšího vzniku rakoviny plic.

„Báli jsme se, že takové chemikálie, které by každým rokem neustále způsobovaly nenápadné malé škody na dýchacích cestách, by mohly urychlit snížení funkce plic, ke kterým dochází s věkem. Byli jsme také překvapeni tím, že stejné účinky měly nakonec běžné tekuté prostředky i prostředky ve spreji,“ říká Cecile Svanesová z univerzity v Bergenu, která provedla studii. Upozornila také na to, že by se tento faktor mohl podepsat pod nástup plicních onemocnění jako například astmatu.

„V této chvíli lze doporučit jediné: aby lidé při čištění používali méně agresivních látek, jako jsou bělidla, a více mikrovláken s obyčejnou vodou, které jsou pro většinu prací při čištění domácnosti naprosto dostačující,“ doporučuje. „Tyto chemikálie jsou obvykle zbytečné – textilie z mikrovlákna a voda jsou více než dostatečné pro většinu účelů s výjimkou čištění toalety, kdy může být bělení nezbytné,“ tvrdí Svanesová.