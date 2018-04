Neučte kočku, že dostane nažrat, jakmile vstanete. Může vás pak budit

Na první pohled spolu obě mourovaté kočky, které se svou paničkou žijí v panelákovém bytě, vycházejí velmi dobře. Jen čas od času má jejich majitelka pocit, že je dominantní Sissi vůči něžné, mazlivé a mnohem drobnější Madlence zbytečně agresivní a ubližuje jí.

Nejvíce však majitelka trpí velmi brzkým ranním buzením. Už kolem půl čtvrté Sissi vyleze ze svého pelechu a vyrazí do ložnice obtěžovat svoji paničku rovnou do postele. A nepřestane, dokud majitelka nevstane a nenaservíruje do kočičích misek porci oblíbených kapsiček.

Klára Vodičková, která měla za úkol rozetnout tyto kočičí problémy v posledním dílu druhé řady pořadu Kočka není pes České televize, měla o dominanci Sissi brzy jasno. Zjistila, že mezi oběma kočkami nejde o žádný vážný problém, ale pouze tzv. hravou agresi. Pokud majitelka obě kočky pořádně utahá hrou, nebude mít Sissi přebytečnou energii na to, aby válcovala Madlenku.

Dominantní kočka nemusí být nutně agresor, jen potřebuje vybít svou energii. A povedlo se, stačí dvacet minut intenzivní hry každý večer. Navíc se ukázalo, že majitelka dvou mourovatých koček je při hraní se svými mazlíčky velmi kreativní a šikovná.

A problém s časným ranním buzením? Pokud kočku či kočky navyknete, že jsou středobodem vašeho vesmíru, máte k takovému problému rázně nakročeno. Když vědí, že jakmile vstanete, naplníte jim misky, snaží se vás vzbudit co nejdříve. Není to úplně jednoduché, chce to trpělivost a pevnou vůli, nicméně je to lze odnaučit.

Základem je změnit dobu krmení a nedávat kočce kapsičku do misky sotva vstanete. Majitelce Madlenky a Sissi se postupně podařilo krmení posunout až zhruba půl hodinu po jejím probuzení. Časné vstávání kvůli dorážející Sissi je minulostí. Podle Kláry i proto, že kočky teď hrou lépe vybijí energii a jsou unavenější.