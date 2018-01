Francouzská omeleta jako od šéfkuchaře je pravým prubířským kamenem

Vejce patří v kuchyni k nejcennějším a nejužitečnějším surovinám. Díky jejich provzdušňovacím, zahušťovacím a emulgačním schopnostem jsou vejce nepostradatelnou součástí mnoha receptů a někde dokonce hrají hlavní roli. To je i případ receptu na klasickou francouzskou omeletu, který by neměl chybět v kuchařském repertoáru žádného z vás.

„Na vejcích se pozná kuchař a dá se na nich krásně učit,“ tvrdil například Zdeněk Pohlreich v pořadu Vařte jako šéf! A právě díl s vejci zařadil hned na začátek celé série, protože právě na práci s vejci se podle něj pozná kuchař. Na ukázku z pořadu se můžete podívat zde.

1. Prošlehejte

Budete potřebovat 3 čerstvá vejce



2 lžíce másla pokojové teploty



sůl



čerstvě mletý bílý pepř



vločková sůl



1 lžíce najemno nakrájené pažitky



Vejce vyklepněte do misky a vidličkou je důkladně prošlehejte. Šlehejte až do okamžiku, kdy jsou žloutek a bílek dokonale spojené a na hladině se vytvoří jemné bublinky. Případné neprošlehané zbytky vajec odstraníte přecezením přes jemný cedník.

2. Použijte máslo

Do studené pánve s nepřilnavým povrchem a zaoblenými okraji dna o průměru 20 cm dejte lžíci másla a nechte ji rozpustit na mírném ohni.

Pokud dáte máslo do horké pánve, začne se ihned přepalovat. A to rozhodně nechcete.

3. Jemně okořeňte

Jakmile začne máslo pěnit, vlijte do pánve prošlehaná vejce, přidejte špetku soli a bílého pepře. Černý pepř raději nepoužívejte, protože jeho chuť přebije jemnou chuť vajec.

4. Míchejte

Pomocí silikonové stěrky začněte vejce ihned míchat. Zároveň druhou rukou pohybujte s pánvičkou dopředu a dozadu.

Jakmile vajíčka získají strukturu krémových míchaných vajíček (polotekutá a mírně hrudkovitá), přestaňte s mícháním, povrch omelety urovnejte a nechte ji krátký okamžik dojít (30-60 sekund). V tento okamžik by měla být omeleta na dně již ztuhlá a na povrchu stále krásně krémová.

5. Stočte

Stěrkou uvolněte omeletu od boků pánvičky, pánvičku nakloňte, pomocí stěrky omeletu v pánvičce srolujte a přesuňte na předehřátý talíř. Šev omelety by měl být na spodní straně. Omeleta by měla mít doutníkový tvar a její barva by měla být krásně žlutá.

6. Podávejte

Povrch srolované omelety potřeme máslem, posypeme najemno nasekanou pažitkou a vločkovou solí.

Můžete i naplnit

Pokud se vám klasická verze omelety omrzí, můžete ji naplnit. Máte v podstatě tři možnosti:

1. Vybrané přísady (nejčastěji čerstvé bylinky) najemno nasekejte a vmíchejte je přímo do rozšlehaných vajec.

2. Omeletu posypte například nastrouhaným sýrem nebo šunkou těsně před stočením.

3. Naplňte již stočenou omeletu tak, že ji vodorovně nakrojíte a vzniklou kapsu naplníte například uzenou rybou.

Původní článek pochází z kuchařského blogu Kublanka vaří doma a byl redakčně upraven.