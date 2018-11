VIDEO: Nejmenší mezi gorilími mláďaty v Zoo Praha je pěkný rváč

Svou bojovnost si Ajabu dokonale cvičí od narození, jeho gorilí matka Shinda se s ním nikdy moc nemazala. Byly mu sotva dva týdny a už s ním vyrážela na výlety do venkovního výběhu a on se jí chtě nechtě musel udržet na zádech.

Navíc je od samého počátku patrné, že svoji matku nezapře. Stejně jako vůdčí samice Shinda to má nastavené tak, že jak něco chce, udělá všechno pro to, aby toho dosáhl. Ať už šlo o mámino mléko nebo přenášení přes potok.

S podobnou vervou se odmítá jen tak něčeho vzdát, obzvlášť pokud se mu podaří ukořistit něco dobrého k snědku. Podívejte se, jak bojoval o své polínko s rozinkami (tedy polínko s předvrtanými otvory, které chovatelé gorilám plní oblíbeným žrádlem), i když se proti němu spojili oba starší bratři:

S oběma staršími bratry - osmiapůlletým Kiburim a téměř šestiletým Nuruem si malý Ajabu většinou raději poměřuje síly jednotlivě. Ale jak je vidět na úvodním videu, klidně jde naplno do rvačky s Kiburim, který je o šest let starší.

Jak lze podpořit spolu se Zoo Praha ohrožené druhy? Zoologická zahrada hl. m. Prahy zapojuje své návštěvníky do projektů, které mají za cíl shromažďovat finanční prostředky na záchranu ohrožených druhů zvířat. Nově například odchází na účet projektu Pomáháme jim přežít tři koruny z každé zakoupené vstupenky (dosud to byly 2 Kč). Kdo se do Zoo Praha nedostane osobně, může pomoci nákupem v jejím e-shopu, koneckonců najdou se tu krásné vánoční dárky. Od originálních fotoobrazů špičkových fotografů či posledního Zoopisníku ředitele pražské zoo Miroslava Bobka - složeného ze sloupků, které pravidelně píše pro MD DNES - přes nejrůznější dárkové předměty pro děti i dospělé až po zvířecí vykrajovátka na cukroví. Výtěžek z prodeje totiž také putuje na konto pomáhající ohroženým druhům.

„Čím je Ajabu větší a nabírá na síle, tím je drzejší. Ale samozřejmě je pořád ještě o hodně menší a slabší než jeho oba starší bratři. On se toho nicméně nebojí, do všeho jde po hlavě, ať jde o hru nebo tvrdší souboj,“ konstatuje kurátor primátů Vít Lukáš.

Dvouletý Ajabu Kiburiho ani Nurua během vzájemných rvaček rozhodně nešetří a opravdu s vervou se do nich zakusuje. I když ho pak od sebe vyloženě odhazují a strkají do něj, přestane jen na chvilku a se stejnou energií se do nich pustí znovu.

Pokud se ovšem Ajabuovi podaří připlést se do drsné puberťácké rvačky Kiburiho s Nuruem, to se přece jen zatím po chvíli raději vyvlíkne z jejich chumlu. Vzájemný souboj mezi nimi už je přece jen poněkud tvrdší, proto z něj Ajabu zatím raději vycouvá bokem a jen je pozoruje. Případně máchá rukama u hrudníčku a napodobuje bušení se do prsou, jak to dělají dospělé gorily, dávajíce najevo svou sílu. Jak bude Ajabu růst a nabývat na síle, mají se všichni na co těšit.