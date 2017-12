Gorilákovi Nuruovi bude pět. Není nejbystřejší, ale lumpárny mu jdou

Nuru je momentálně prostřední ze tří gorilích kluků, kteří se narodili a vyrůstají v Pavilonu goril pražské zoo. Za příklad si bere staršího bratra Kiburiho, jehož puberta dává zabrat celé rodině, a sám se stává skvělým parťákem ročnímu Ajabuovi. Ten se oba starší bratry (otcem všech tří je stříbrohřbetý samec Richard) snaží ve všem dohonit a je díky tomu ve skvělé kondici.

Nuru se narodil 22. 12. 2012 a od počátku skvěle prospíval, takže se na něj už na Štědrý den mohli přijít do pavilonu podívat návštěvníci. Pro samici Kijivu je už čtvrtým mládětem, takže se jako zkušená matka - a přece jen už také trochu unavená - o něj skvěle starala a brzy se ho nebála půjčovat ani ostatním samicím, aby mohla odpočívat.

Pro Nurua se tak stala úžasnou náhradní matkou nejstarší samice Kamba, která se vlastních mláďat nedočkala a do dneška Nurua téměř každý den kojí. Právě ona je ale nejčastěji terčem nájezdů dospívajících kluků, když se rozdává oběd. Protože Nuru svého staršího bratra dost napodobuje, i on už se snaží krást samicím jídlo u oběda: jak větve, tak jedlé koule a plné kelímky. Na Kambu si oba dva gorilí výrostci troufnou buď každý zvlášť, nebo i společně.

V sobotu křest guerézy, v neděli oslava narozenin O posledním víkendu před Vánoci se návštěvníci Zoo Praha mohou v sobotu ve 13 hodin těšit na křest malé guerézy, v neděli je od 15 hodin čeká narozeninová oslava gorilího samečka Nurua a také mravenečníka Hannibala (ve 14:30 u expozice mravenečníků). V neděli ovšem bude k dispozici i Betlémské světlo, zájemci si ho budou moci odnést od hlavního vchodu do zoo. Návštěvníky navíc čekají vánoční dílny, ve kterých se budou vyrábět vánoční přání a dekorace s tématikou zvířat - ve Vzdělávacím centru od 10 do 15 hodin.

Přesto je Nuru jiný než Kiburi, podle chovatelů šťastná povaha: stále veselý a hravý, což je vidět hlavně na jejich vzájemném vztahu s Ajabuem. „Na těch dvou je vidět, že si spolu opravdu rozumí. Vzájemně se během dne hodně vyhledávají, věčně se pošťuchují a lehce se při hře vzájemně koušou - tedy Nuru Ajabua lehce, Ajabu Nurua naopak ze všech sil ročního mláděte,“ popisuje kurátor Vít Lukáš, co návštěvníci mohou každodenně pozorovat.

Koneckonců Nuru má rád i šarvátky s Kiburim, který už se s ním pere docela tvrdě, takže si pak Nuru občas osahává nějaké to větší kousnutí. Nicméně jinak už se o 2,5 roku staršímu bratrovi téměř ve všem vyrovná.

V rámci předvádění se třeba někdy snaží o jídlo oloupit i Richarda, který si ho dost hlídá, ale občas se to Nuruovi přece jen povede. Leckdy se tedy při příchodu ze zázemí stříbrohřbetý samec ocitá v nezáviděníhodné pozici. „Kiburi mu krade rozházené jídlo vzadu v pavilonu, Nuru vepředu a Richard nestačí lítat mezi nimi a prohánět je,“ popisují chovatelé.

A protože nejlíp se samozřejmě krade jídlo bráchovi, vytrhávají si Kiburi a Nuru větve k okusu navzájem a pak se honí po celém pavilonu. Napodobuje už je i roční Ajabu, takže do budoucna je v pavilonu o zábavu postaráno:

Jinak to vypadá, že Nuru je tak trochu po své matce Kijivu. Chovatelům se například zatím nepodařilo vypozorovat, že by někdy použil k získávání potravy nějaký nástroj, třeba klacík. „Třeba z polínek vždy všechno doluje prstem. Případně se to snaží vyklepnout nebo vykousnout, jako to dělá Kijivu, použít k tomu nějaký nástroj ho ale nenapadne,“ popisují.

Hlavolamy zatím také moc řešit neumí. Do toho posledního se marně snažil dostat do prsty nebo jazykem, takže toho brzy nechal. Nanejvýš si jednoduše vybere pár dobrot z válců, ale také posune jen pár krajních vrstev.

A jak ho v Pavilonu goril poznáte? Jednoduše. Podle vyškubané srsti na pravé půlce hlavy. Začala s tím jeho matka Kijivu, která to vždycky dělávala všem svým mláďatům, někdy si v těch místech šátrá rukou i sám. Nedělá to z něj zrovna největšího fešáka, ale na to si gorilí kluci nehrají.