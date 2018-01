VIDEO: V Pavilonu goril bývá veselo, řádí tu puberťáci i roční batole

Ajabu narozený na jaře 2016 je každým dnem zručnější a odvážnější. Samozřejmě si stále hlídá, aby byl nablízku mámě Shindě. Ale také pěkně divočí, ať už při šplhání na lanech v parkosech nebo při houpání v hamace.

„Je to provokatér, který každého s radostí pošťuchuje a provokuje. Že za to občas od ostatních utrží nějakou za ucho, to mu vůbec nevadí,“ konstatuje kurátor primátů Vít Lukáš s tím, že Ajabu celkově prospívá na výbornou.

Také svého otce Richarda si poslední dobou obhlíží ze všech stran. Rád by mu nejspíš probíral srst, ale netroufá si. Když se ho zkusí lehce dotknout, Richard ucukne nebo mávne a dá najevo, že o to nestojí. „V ten moment sebou Ajabu práskne na zem a ani se nehne. Chviličku se tváří, jako by tam vůbec nebyl, ale po chvilce po tátovi znovu natahuje ruku,“ popisují chovatelé.

Koneckonců, Ajabua zajímají i lidé za sklem, hlavně děti. A pokud se mu poštěstí výhled například na tak zajímavou věc jako dětská motorka, je zcela unešen. Se stejným zaujetím je ovšem schopen prohlížet si třeba mapu zoo, kterou mu nedávno návštěvníci přitiskli na sklo.

Po bratrech se Ajabu jednoduše opičí, odkouká všechno

Se třemi mláďaty je v Pavilonu goril pražské zoo aktuálně hodně živo. Starší bratři Kiburi s Nuruem řádí o sto šest a Ajabu má nakročeno s nimi pomalu srovnat krok. Všechny puberťácké radovánky se totiž učí dost rychle.

A je ochoten připojit se ke škodolibostem, i když je „obětí“ jeho vlastní matka. Kiburi s Nuruem totiž Shindě s chutí vytrhávají z rukou dobrotami naplněný a na laně zavěšený tubus. A to ve chvíli, kdy je do dolování dobrot nejvíc zabraná. Shinda je potom samozřejmě naštvaná, což je účel celé akce.

Shinda pak oba kluky honí, nebo je pronásleduje aspoň výhrůžným pohledem; často s Ajabuem - jako jasným spiklencem - na zádech. Její syn Ajabu je totiž nejen zvědavý, ale vypadá to, že i docela chytrý.

„To, že se tubus dá zatažením za lano doslova vystřelit z ruky někomu, kdo je zrovna zaujatý jeho obsahem, pochopil na první dobrou. A s radostí už to zkouší sám,“ všimli si chovatelé. A právě i na své mámě Shindě.

Kiburi s Nuruem tak totiž už nějaký čas zlobí skoro každého, nedávno si troufali i na Richarda. Ten se zpočátku zmohl jen na výhrůžné pohledy. Ovšem poté, co ho neustálé vytrhávání tubusu z rukou už rozladilo, se rozvážně zvedl a výhrůžně nakročil. Kluci zmizeli, jako když do vrabců střelí, ale za chvíli jim opět otrnulo. Ještě že má s nimi Richard stále trpělivost.