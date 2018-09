Gorily mají v sobotu svátek, oslavte ho s nimi v Zoo Praha

Pražská zoo patří mezi moderní zoologické zahrady, které prostřednictvím zvířat chovaných v lidské péči poukazují na problémy, se kterými tyto často ohrožené či dokonce vymírající druhy bojují ve své domovině. Cíleně jim pomáhá přímo na místě, u goril je to prostřednictvím projektu Toulavý autobus v srdci Kamerunu. Ten už pět let mimo období dešťů vozí děti z vesnic na okraji rezervace Dja na exkurze do záchranné stanice goril nížinných poblíž hlavního města. Co všechno už se díky tomuto projektu podařilo v Kamerunu pro gorily udělat, čtěte zde.

Přispět na záchranné projekty lze mj. libovolnou částkou na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ (č. ú.: 43–6804660247/0100) či formou dárkové SMS.