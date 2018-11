Výzdoba na advent? Vystačíte i s málem, jde o tu správnou atmosféru

Kruh symbolizuje koloběh života, proto k adventu patří právě věnce. „I svíčky by měly být ideálně umístěny do kruhu a ne do řady,“ radí Olga Bušková, interiérová designérka a poradkyně v oblasti umění feng-šuej.

I čtyři svíčky na svícnu totiž podle ní mají svůj význam: „Jednak každá svíčka symbolizuje jedno roční období. Zadruhé se postupně po jedné rozsvěcují o každé adventní neděli, a to proti směru hodinových ručiček. Ta první svíčka symbolizuje naději, druhá mír, třetí přátelství a čtvrtá lásku.“

Vlastní originální adventní věnec si přitom můžete vyrobit velice snadno, klidně z přírodnin, které si přinesete ze zahrady nebo z procházky. Třeba z divokého psího vína a obyčejného slaměného korpusu (koupíte v každém zahradnictví či hobbymarketu), jako to udělala produktová a interiérová designérka Diana Turinová v úvodním videu.

Inspiraci čerpejte, kde se dá a vytvořte si věnec podle svých představ, Vánoce za to stojí.

Nevynechte ho, najdete v něm praktické rady, jak ozdoby připevnit, i spoustu dalších originálních tipů, čím adventní věnec ozdobit. Od přírodnin, jako jsou krásné žluté lístky jinanu, kousky kůry, vánoční koření jako skořice či badyán či větvičky s bukvicemi, až po plstěné kuličky a nejrůznější přírodní i barevné a vzorované mašle. Využít můžete i starou pletenou šálu, do níž lze slaměný korpus věnce navléknout, pleteninu vypnout a věnec dozdobit.

Pokud byste zatoužili zkombinovat jednoduchost psího vína a svěží zelené větvičky jehličnanů nebo buxusu, ani to není problém a výsledek bude naprosto skvostný. Do party k nim lze totiž na Vánoce přidat ještě živé květy, což působí velmi slavnostně. Stačí se inspirovat u floristky Jarmily Pejpalové:

VIDEO: Vytvořte si věnec, který vydrží celý advent Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co ovšem nezapomínejte nikdy, ať už bude mít váš adventní věnec jakoukoliv podobu, to je bezpečnost. Svíčky byste na něj měli umístit tak, aby se ozdob na něm nijak nedotýkaly. Od hořících svíček pak určitě neodcházejte, stačí chvilka nepozornosti a pohoda by byla ta tam.