Soutěžte a vyhrajte kompostér, který na zahradě urychlí běh času

Co patří do kompostéru Posekaná tráva, plevel, drny, listí, popel ze dřeva, větve, piliny, hobliny, kůra a další zahradní odpad, zbytky ovoce, zeleniny a pečiva, kávová sedlina, použité pytlíky od čaje, skořápky z vajec a ořechů, hnůj, močůvka, peří, chlupy, vlasy, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky Co do kompostéru rozhodně nepatří Kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, větve z tújí, pecky a slupky z tropického ovoce, popel z uhlí a cigaret, exkrementy masožravých zvířat a lidské, pleny, plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, chemicky ošetřené materiály, potištěný papír