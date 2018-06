VIDEO: Svalnatí wrestleři poměřili síly se lvicí

Podle osloveného odborníka na trénink divokých i domácích zvířat Františka Šusty, který má v tomto směru zkušenosti ze zahraničních i tuzemských zoologických zahrad, dělá podobnou show založenou na přetahování se zvířetem v expozici hned několik dalších amerických zoo a zookoutků.

„Nejvíce to znám z Buschgardens v Tampě na Floridě, kde to už zhruba před deseti lety dělali s tygrem - jako součást komentovaného krmení pro návštěvníky. A v roce 2016 to na na konferenci trenérů zvířat ukazovali dokonce se šimpanzem,“ říká. A popisuje, že zařízení je vždy upravené tak, aby byla akce bezpečná a návštěvník se nedostal do kontaktu se zvířetem.

Lvi indičtí v Zoo Praha

Vlastní show pak podle něj může být postavena čistě na tom, že kočky jsou hravé, a lev či tygr se u toho tedy mohou dobře bavit. „Ale spíše to bude jednoduše nacvičený úkon za pamlsek, kdy v chráněném kontaktu, tedy přes mříž klece, naučí chovatel šelmu nejprve dotknout se označeného konce provazu za odměnu. Postupně se pak šelma, stále motivovaná odměnou, naučí provaz uchopit, pak trochu táhnout a později táhnout proti většímu a většímu odporu,“ popisuje princip tréninku František Šusta.

Zvíře, které má vždy více síly než člověk, pak táhne a pevně provaz či lano drží až do chvíle, než se ozve signál. „Ten mu označuje: udělal jsi to dobře, dostaneš odměnu, dál nemusíš pokračovat,“ vysvětluje trenér, že v tu chvíli přetahovaná končí a zvíře inkasuje odměnu.

Pokud tedy daná zoo se zvířaty běžně dělá jakýkoliv trénink například pro veterinární ošetření, pak není problém něco podobného zvířata naučit.

Například lachtan Meloun v pražské zoo za odměnu udělá nejen salto či holubičku, díky cílenému tréninku zvládá dokonce i odběry krve.

„Pro zúčastněné zvíře to navíc může být dobrá zábava. Rozhodně k tomu není nuceno násilím, to v takových podmínkách nejen nejde, ale není to ani účelem zoo,“ uzavírá zkušený trenér, který čtenářům iDNES.cz radil i s tréninkem psů.

Podívejte se, jak František Šusta trénoval v Zoo Praha např. lemury: