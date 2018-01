Ta nejlepší malá psí plemena. Někdo je neuznává, jiný by je nevyměnil

Zvládnete péči o psa? U všech psích plemen bez ohledu na velikost platí: psa nikdy nepořizujte bez rozmyslu. Nejdříve zodpovědně zvažte, zda si takový závazek můžete dovolit, je to časově i finančně poměrně náročné. Pokud ovšem usoudíte, že jste na to zralí, najděte si chovatele vybraného plemene s dobrými referencemi a zajděte se na jeho chov podívat. Možná zjistíte, že plemeno, které se vám líbí, by vám vůbec nevyhovovalo povahově či svými nároky na péči. A najdete jiné, které bude vám i vaší rodině jako šité na míru. Ušetříte si tak případné zklamání i starosti.