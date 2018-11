Vadí vám syrový burger? Běžte si jinam, dozví se šéfová v motorestu

Motorest U farmáře v Huntířově u Děčína na první pohled příjemně překvapí, na exteriéru i interiéru si tu poměrně dali záležet. Ani Jitka Pagana se synem Santem při první návštěvě v rámci třetího premiérového dílu pořadu Ano, šéfová! odvysílaném v pondělí večer na Primě zpočátku nevidí důvod, proč by takový podnik neměl prosperovat.

Jenže místo toho, aby tu fungování podniku postavili na dobrých základech, a tedy i na profíkovi v kuchyni, tak to tu provozovatel, provozní a kuchař v jedné osobě pěkně flikuje. A jak se ukáže během natáčení, ve spoustě věcí o žádné rady nestojí, i když se jako profesionál rozhodně nechová. Ne, hotovky se fakt nemají prodávat i druhý a třetí den, personálu se nemají dlouhodobě dlužit peníze, protože tržbu majitel prohrál na automatech, a přinést v létě hostovi polosyrový burger z mletého masa také není v pořádku.

Mladý suverénní podnikatel si přes veškeré výtky chce dál dělat spoustu věcí po svém a dává duu Pagana i natáčecímu týmu nevybíravě najevo, že jim do toho nic není. Od nich očekává jen univerzální recepty na vydělávání peněz bez ohledu na to, co a jak dělá sám.

Při zátěžovém testu napětí vyvrcholí. Když má Santo oprávněné připomínky k syrovému burgeru, je celý štáb arogantně vykazován, a to nejen majitelem, ale i místními, jak je patrné z úvodního videa. Těmi místními, kteří sami o sobě takový podnik nad vodou opravdu neudrží. I pivo si koupí raději u Vitenamců.

Přes to všechno se šéfovský tým matky a syna snaží pomoci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a přivede svého kuchaře, aby se podělil o pár praktických tipů a oblíbených receptů. Něco si z toho v kuchyni motorestu U farmáře vzali, jak se ukázalo po návratu na místo činu po nějakém čase.

Dali si říci i s poutáním na restauraci, aby jim okolo auta neprojížděla bez zastavení. Žádná sebereflexe se ovšem ze strany majitele nekonala, z restaurace kvůli jinému programu klidně odjel, aniž by ho zajímalo, jak profíci kuchyň jeho podniku při své návštěvě ocení.

Kdyby počkal, samolepky by se dočkal, jídlo by tu totiž Jitka se Santem jednou hvězdičkou přece jen ohodnotili. I když devadesátiminutové čekání na jídlo je přece jen přespříliš. Tolik času na zastavení u motorestu asi nikdo neplánuje.