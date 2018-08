Seznamte se s našimi okřídlenými manekýny, je co obdivovat

Motýly obdivujeme jako křehké ozdoby světa, jsou symbolem krásy i zranitelnosti. Znáte tyto klenoty české přírody? Který doletí do Afriky i do Skandinávie pro magazín Víkend prozradil muž, který motýly přes dvacet let fotografuje.