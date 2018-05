V paneláku na balkoně chová netopýry, na zimu je stěhuje do sklepa

Zieglerová chová sedm netopýrů rezavých, jednoho netopýra pestrého a jednoho netopýra hvízdavého. Balkon bytu má upravený tak, aby byl uzavíratelný. Netopýři mají v panelákovém hnízdě i vlastní ubikace. Na zimu se musí stěhovat do chladného a vlhkého sklepa s konstantní teplotou.

„Musí mít dost prostoru na to, aby si mohli protáhnout křídla, a úkryty, aby se měli kam schovávat a co zkoumat. A přes den si potřebují zalézt do tmavého místa, ale přitom vnímat střídání dne a noci,“ popisuje Zieglerová.

Chov létajících savců v Česku zakazuje zákon. Zieglerová však má výjimku, protože se stará o hendikepovaná zvířata, která by bez lidské péče nepřežila. Chovatelka působí ve spolku Nyctalus při Českém svazu ochránců přírody od té doby, co v roce 2004 netopýry poprvé viděla zblízka na Přírodovědecké fakultě UK, kde dceři pomáhala s jejich krmením. Naprosto jejich kouzlu propadla.

Na videu natočeném pro Playtvak.cz vysvětluje, jak se musí netopýři před krmením zahřívat na provozní teplotu asi 37 °C:

O těchto unikátních tvorech ví paní Zieglerová všechno a snaží se pomáhat jejich ochraně. Bez pomoci se totiž netopýři často neobejdou, dostávají se do nesnází především v lidských obydlích.

„Pokud narazíte na netopýra v nesnázích, zavolejte mu pomoc,“ apeluje obětavá netopýří pečovatelka. Volat v těchto případech lze přímo spolek Nyktalus, a to jejich SOS netopýří linku 731 525 599. A nebo nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Ta pražská nedávno zachránila v jednom libeňském domě téměř dvě stovky těchto létajících savců: