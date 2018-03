Sloni vyrážejí do nové sezony Zoo Praha vykoupaní, s čerstvou pedikúrou

Jarní zahájení sezony je v Zoo Praha každoročně jakousi generálkou, která prověří, nakolik tu jsou všichni na natěšené návštěvníky připraveni.

Chovatelé s příchodem jara řeší generální úklid zvířecích příbytků a veškeré nutné přípravy na jarní námluvy svých svěřenců. Návštěvníci zase konečně uvidí ve venkovních výbězích stále více teplomilných druhů, které zimu trávily ve vnitřních výbězích.

A rýsují se také nové expozice. Během letošního roku má totiž pražská zoo začít s výstavbou hned tří dalších návštěvnicky atraktivních objektů. V trojském areálu začne růst nejprve expozice australské fauny, poté nový pavilon goril a expozice Arktidy. Termíny otevření zoo upřesní podle postupu výstavby.

Slůňata rostou před očima, dospělí mají jarní pedikůru hotovou

Sloni indičtí patří k těm šťastným zvířecím druhům, které už se své moderní expozice dočkaly. A ideální podmínky už také přinesly ovoce v podobě dvou krásných zdravých slůňat. Chovatelsky pečlivě budovaná skupina slonů indických výborně prospívá.

Staršímu slůněti Maxovi, který v dubnu oslaví své 2. narozeniny, už dokonce začínají růst kly. Zatím měří jen pár centimetrů, ale on už se je podle chovatelů snaží zdatně využívat ve svůj prospěch.

Váží úctyhodných 732 kg, mladší Rudi pak půl tuny a osm kilogramů navrch. To všechno jsou dostatečně pádné důvody pro to, aby je chovatelé pomalu začali převádět do stejného režimu chovu jako dospělá zvířata. Už to nejsou roztomilé miniatury připomínající plyšáka. Pravidelné koupání, které je součástí každodenní péče, však obě slůňata stále milují, obzvlášť sebevědomý Max si užívá i hlubokou vodu.

Program na zahájení sezony v sobotu 31. března 2018 11.00 Vystoupení lachtaního samce Melouna s chovatelem

11.10 Slovo ředitele Zoo Praha a významných hostů

11.30 Netradiční vystoupení jednotlivých členů lachtaní rodiny

13.00 Slavnostní otevření restaurace Gaston

15.00 Hudební vystoupení skupiny Slza v Divadélku Archa

Podle chovatelů je velmi šikovný a do bazénu umí nakráčet i zcela samostatně. V pravidelném tréninku se naučil zvedat chobot a nechat s ním chovatele podle potřeby manipulovat, podávat ucho, postupně zvedat všechny nohy, couvat, zastavit se na povel, točit se na místě či si lehnout na břicho nebo bok. Je to nesmírně důležité, stejně jako resektování dominantního postavení chovatelů.

I dospělým slonům chovatelé samozřejmě dopřávají pravidelné koupele, a každého čtvrt roku pečlivou pedikůru. Zdravá chodidla jsou pro chobotnatce životně důležitá, protože sloni během chůze našlapují na špičky a na pohybový aparát je tak vyvíjen opravdu velký tlak. Minulý týden byla na řadě slonice Shanti, kterou si můžete pamatovat jako slůně z filmu Poplach v oblacích s panem Tau. Ke slovu při tom přišla úhlová bruska i speciální kopytní nože.

Slonice Shanti během své pedikůry. Sloni při ní klidně žerou, kdyby je cokoliv bolelo, ucuknou.

„Švýcarskými kopytními noži nejprve ošetřovatelé provedou hrubý brus. Následně celé chodidlo vybrousí úhlovou bruskou, protože na povrchu se slonům často dělají pukliny, ze kterých následně vznikají různé deformace. Úprava trvá přibližně hodinu na každou nohu a je zcela bezbolestná,“ popsala proces očisty sloních chodidel mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková pro MF DNES. S tím, že sloni během pedikůry žerou, aby byli v klidu. Jakokoliv bolest by dali najevo, jednoduše by chovatelům nohou ucukli.