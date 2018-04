Po zimě na chalupu. Opatrně větrat, zkontrolovat okapy a zprovoznit vodu

Podstatné je v první řadě hledat případná mechanická poškození, která by mohla natropit zima. Je v pořádku střecha, která je vždy základem zdravé stavby? Od toho se vždy odvíjí i starost o celý okapový systém. Jestliže jím někde zatéká, mohou se s tím spojit další starosti s oprýskáváním omítek a následné velké náklady na opravy, které mnohonásobně převyšují peníze za včasné opravy.

Větrejte, ale opatrně

Prvním impulzem při první návštěvě chalupy po zimě bývá pořádně vyvětrat zatuchlost dlouho uzavřeného prostoru. To je sice v pořádku, ale pokud máte chalupu v oblastech, kde ještě velmi nedávno mrzlo, může se podle odborníků stát, že stěny jsou ještě velmi podchlazené.

Při intenzivním větrání se může začít srážet vlhkost a stěny začnou vlhnout. Tím se mohou narušit omítky, malby i štuky. Proto doporučují začít větrat jen omezeně a dobu postupně prodlužovat se zvedajícími se teplotami.

Dalším krokem po první návštěvě chalupy by měla být fyzická obhlídka. Soustřeďte se v prvním plánu na střechu. Nevadí, když byla zima plná sněhu, spíš velké střídání mrazů a teplých období, kdy tající sníh opět zmrzl, což může daleko více poškodit konstrukce. To je bohužel případ letošní zimy.

Nezapomeňte také na obhlídku svodů a okapů. Pokud jste poněkud zanedbali údržbu při zazimování a nechali je plné listí, mohlo spadané listí vytvořit „špunty“ a zadržovaná a zmrzlá voda mohla roztrhat svody. To by v důsledku mohlo znamenat, že při dešti tekla voda po fasádě a při následném zmrznutí roztrhala omítky.

Zkontrolovat komín

Po zimě bude chalupa vymrzlá a aby bylo možné v ní vydržet, zřejmě bude třeba zatopit v kamnech. Možná by nebylo špatné vzpomenout, kdy jste jej naposledy vymetali. Pravidla pro čištění komínů najdete například zde.

Může se hodit Sháníte řemeslníky na opravy vaší chalupy? Poptejte je rychle a zdarma na AAApoptávka.cz



Jde o to, že s každým milimetrem nánosu sazí v komíně se zvyšuje riziko, že se saze v komíně vznítí, tedy riziko požáru. Kontrola spalinové cesty se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně. U sezonních zdrojů tepla jde o čištění 2× ročně u topení pevnými palivy a kontrola jednou ročně. Znění vyhlášky najdete například zde.

Voda a elektroinstalace

Asi jste klasicky před zimou vypustili vodu z celého systému, takže po zimě zase napustíte celý systém. Doufejte, že se vám nepodařilo to, co jednomu z našich čtenářů, tedy že nechal vodu v sifonu toalety. Ta v zimě zmrzla, sifon popraskal a voda pak v běžném provozu tekla do zdi. Vlhké mapy se pak našly bohužel daleko od míst, kde se objevila skutečná porucha. Což je závada, která se velmi špatně hledá.

Prověřte také skutečný stav elektroinstalace. Zapněte všechna světla, vyzkoušejte zásuvky. Poslouchejte, zda neslyšíte bzučení – to bývá známkou krátkého spojení. Při zatížení to může vést k vyhoření zásuvky, v nejhorším případě i ke vzniku požáru.

Vymeťte linky, vyvětrejte peřiny

Je to sice nepříjemné, ale do chalupy se přes zimu mohly přijít „ohřát“ myši i další drobní hlodavci. Proto se vyplatí prozkoumat kuchyňskou linku i špajz. Možná jste tam na podzim zapomněli něco ze zásob, které je tak přitahují v boji o přežití.

Všechno vytáhněte ven, zkontrolujte, vytřete, vydenzifikujte. Vlastně udělejte něco jako klasický jarní úklid. Kompletní návod na rychlý jarní úklid najdete zde.

V posteli trávíme poměrně velkou část svého života. Měla by být proto čistá. Staré povlečení svlékněte a vezměte domů vyprat.

Peřiny vyprašte a nechte venku vyvětrat. Pokud máte stále péřové peřiny, dejte peří vyčistit. Usazují se v něm totiž roztoči a jiné mikroorganismy, které mohou zvláště alergikům způsobovat problémy. Stejný postup aplikujte i na matrace. V těch se usazují drobné částečky lidské kůže, které se od pokožky v noci oddělují. Ty se pak stávají živnou půdou pro roztoče.