VIDEO: Sprostě dobrý, říká Pohlreich o opékané jarní cibulce

Zdeněk Pohlreich nevychází z okouzlení z nabídky španělských trhů a to ho motivuje, aby místní produkty hned vyzkoušel zpracovat. Vzhledem k sezoně nejraději na grilu. A to se týká i čerstvé jarní naťové cibulky.

Pro své známé, letité emigranty, kteří se v důchodu pravidelně na půl sezony stěhují do města Jesus Pobre na východním pobřeží Španělska, připravil několik specialit. A ti ho na oplátku provedli místním trhem a zavedli do oblíbených restaurací.

Příprava opékané jarní cibulky se speciální omáčkou je naprosto jednoduchá. Stačí cibulku očistit, rozložit do alobalu, pokapat olejem, osolit a opepřit. Zabalit a uložit na gril. Zároveň stejně upravte i celou hlavičku česneku a nechte vše změknout. A přidejte na mřížku jednu papriku a dvě rajčata.

Rozbalte změklou cibulku z alobalu a položte ji na gril. Pak můžete pokračovat s přípravou omáčky. Opečenou papriku a rajčata oloupejte, nakrájejte a vložte do mixéru. Vyndejte z alobalu česnek a vytlačte jej do nádoby. Po tepelném zpracování by neměl působit žádné žaludeční obtíže.

Nakrájejte pro zahuštění pár kostiček ze střídky toustového chleba, trochu loupaných mandlí, sůl a pepř a trošku octa. To vše rozmixujte, případně postupně ještě dochuťte a omáčka je hotová.

Nyní můžete z grilu sundat i opečenou cibulku. „Není spálená, je pěkně opečená,“ prohlásil Zdeněk Pohlreich. A předvedl, jak se konzumuje. „Nutně nemusíte jíst tu opečenou svrchní vrstvu,“ radil. Stačí namočit do omáčky a vysát měkkou střední část.