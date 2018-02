Zoologické zahrady jdou příkladem, daly stopku palmovému oleji

Poptávka po levném palmovém oleji a pěstování palmy olejné v obrovském měřítku je totiž příčinou likvidace tropických deštných lesů a mizení stovek a stovek rostlinných i živočišných druhů. Řadu zvířat, která přicházejí o své životní prostředí, je navíc na plantážích zabíjena jako škodná.

Plantážím palmy olejné tak každý rok padnou za oběť tisíce orangutanů, tygrů, slonů, tapírů a dalších unikátních živočichů, které znáte právě z našich zoo. K podpoře přechodu k trvale udržitelnému modelu produkce palmového oleje se proto připojila v roce 2014 i pražská zoo, kde od té doby aktivně pracují na tom, aby palmový olej a výrobky, které ho obsahují, z jejího areálu zmizely.

„Všichni provozovatelé restaurací a stánků v areálu Zoo Praha nepoužívají palmový olej při přípravě jídel již od roku 2014,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při příležitosti Dne bez palmového oleje, kterým je 1. únor.

Postupně se tu podařilo stáhnout z prodeje i všechny potravinářské výrobky obsahující palmový olej, přestože to znamenalo ukončení spolupráce se společností Mondelez. Vždyť kdo jiný, když ne zoologické zahrady, by měl jít v tomto případě příkladem. Palmový olej neobsahují ani krmné směsi pro zvířata a pražská zoo průběžně dozoruje, aby to tak zůstalo.

Jak uvedl pro iDNES.cz Lubor Mach z tiskového oddělení Zoo Praha, jedinou výjimkou, kde se bez palmového oleje chovatelé úplně neobejdou, jsou velcí papoušci jako kakadu palmový, ara Learův a ara hyacintový. „Ti palmový olej v nějaké minimální míře potřebují k výživě. V jídelníčku je jim samozřejmě střídán i s jinými druhy olejů, například s rakytníkovým či pupalkovým,“ uvedl.

Podobně je tomu i v Safari Parku Dvůr Králové, kde už více než čtyři roky nepoužívají palmový olej ve stravovacích službách pro návštěvníky a jako jedni z prvních ho od počátku roku 2017 vyřadili i z krmiv pro zvířata. Zoologické zahrady tak plní svoji vzdělávací funkci a aktivně napomáhají ochraně životního prostředí.

Pohled na plantáže s palmou olejnou z ptačí perspektivy: místo původního pralesa a políček s ovocem a zeleninou jen olejové palmy.

Není totiž na co čekat. Palmové plantáže se šíří na úkor původního deštného lesa a vzniká tu nový, sice také zelený, ale druhově velmi chudý svět, kde přežijí jen nejodolnější druhy živočichů. Půda pod palmami se během několika desítek let zcela vyčerpá a prales zde již nikdy nevyroste. Monokultury palem ohrožují i místní obyvatelstvo, protože lidé nejenže přicházejí o svá políčka a tradiční zdroj obživy, ale chemikálie, kterými jsou palmy ošetřovány, navíc kontaminují místní vodní zdroje.

Bojkot výrobků s palmovým olejem přináší ovoce

Podle tiskové mluvčí Koalice proti palmovému oleji Kateřiny Holubové se výrobci snaží zákazníky přesvědčit, že hlavní problém z hlediska spotřeby palmového oleje představují pohonné hmoty. „Jenže v celé EU připadá na spotřebu paliv zhruba polovina a v ČR ještě daleko méně z celkového objemu spotřebovaného palmového oleje. Po nedávném odhlasování zákazu přidávání palmového oleje do pohonných hmot v EU od roku 2021 toto zdánlivé alibi navíc přestává platit. Podíl na problému ponesou odteď hlavně potravináři, částečně i výrobci krmiv a drogerie,“ vysvětluje.

Mobilní aplikace zdarma pomáhá s hledáním potravin, které palmový tuk (často ztužený) neobsahují.

A koneční spotřebitelé mají velmi jednoduchou možnost, jak dát svoji nevoli s masovým používáním palmového oleje a drancováním deštných pralesů najevo. Od prosince lze při nákupech používat aplikaci pro mobilní telefony Palm Oil Scanner, díky které obratem zjistíte, zda vybraný výrobek obsahuje palmový olej. Od 1. února tato aplikace při zjištění výrobku s palmovým olejem nově umožňuje odeslat jedním kliknutím zprávu přímo výrobci produktu, že o výrobky s palmovým olejem nestojíte. Stačí po naskenování produktu kliknout na řádek „Stížnosti“ a vše už proběhne zcela automaticky.

„Množství palmového oleje v potravinách sleduji už řadu let a těší mě, kolik na tuzemském trhu přibylo produktů bez této kontroverzní suroviny. Spotřebitelský tlak či spíše bojkot zboží s obsahem palmového oleje působí mimořádně účinně,“ konstatuje zoolog dr. Stanislav Lhota, který se problematikou dlouhodobě zabývá a upozorňuje na negativní dopady vysoké spotřeby palmového oleje. Nejpružněji podle něj zareagovaly menší české firmy. „Problém ale zatím příliš neřeší nadnárodní korporace, které vlastní i řadu původně českých firem,“ dodal.