Psi, kterým se jen tak nevybijí baterky. Jen pro páníčky plné energie

Je to tak, celá řada psů byla původně vyšlechtěna ke konkrétnímu účelu, aby člověku pomáhala. A stopování či dohledávání zvěře i nahánění dobytka obnáší spoustu denně naběhaných kilometrů.

A přestože dnes už většina zástupců těchto plemen plní spíš úlohu společníků či rodinných psů, své původní určení nezapřou. Podívejte se, po kterých z nich sáhli v redakci Playtvák.cz jako po těch nejživějších:

VIDEO: Energie na rozdávání? TOP 6 nejživějších plemen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australský ovčák je právě zástupcem plemen pasteveckých, které bezpodmínečně potřebuji maximální dávku pohybu. Je tedy ideální věnovat se s nimi některému ze psích sportů, případně jim můžete dopřát přímo i pastevectví. Nebo je to aspoň nechat vyzkoušet.

A víte, proč zlatý retrívr nemine žádnou kaluž, aniž by se v ní vymáchal? Jako lovec divokých kachen to má prostě v krvi. Ocení tedy procházky a výlety, při nichž mu dopřejete aportování z vody. Zřejmě si přitom připadá, jako by dohledával vámi ulovenou kachnu, aby vám ji mohl přinést k nohám. Podobně šťastný bude, když ho necháte nosit nákup:

VIDEO: Retrívři jako nosiči. Své paní přinesou nákup Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takový dalmatin, bílý fešák s černými puntíky, s vámi zase naběhá kilometry a nebude unavený. Ne nadarmo byl vybrán i mezi plemena nejvhodnější na běhání (více zde). Navíc pohyb potřebuje, bez něj by vám totiž ztloustl.

Také německý boxer je pes opravdu živý, navíc superhravý a láskyplný, takže ideální rodinný pes. Ovšem náročný na vybití energie. Jakmile si jednou domů donesete štěně boxera, máte na pěkných pár let o zábavu postaráno. Přesto, nebo právě proto, je to u nás jedno z nejoblíbenějších plemen.

Takový velškorgi oproti předchozímu svalnatému atletovi vypadá se svýma krátkýma nohama nenápadně, ovšem nenechte se mýlit. Je to sice pes vhodný i pro seniory, ale pro ty aktivní, milující dlouhé procházky. Při těch jim tento inteligentní, původně pastevecký pes, bude nadšeně dělat společníka.

Bezkonkurenčně neutahatelný je pak Jack Russell, případně Parson Russell. Oba úžasně inteligentní, nabití energií. Russellovi budete tak dlouho házet míček a on vám ho bude nosit zpět, že vám spíš upadne ruka, než by se on unavil.

Podívejte se, čeho je Jack Russell schopný, když mu házíte klacík:

VIDEO: Pes, který kvůli klacíku vyleze až na strom Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Psi plní energie vám vnesou do života spoustu radosti, ale i řadu povinností. A to za každé nálady a za každého počasí. Dobře si tedy pořízení takto náročného parťáka rozmyslete. Nepořizujte si psa, pokud byste na něj neměli dost času. Nebo pokud chodíte z práce tak unavení, že máte sílu maximálně tak na pěkný film či knížku. To si raději pořiďte kočku, a nejlépe z útulku.