Problémy s plasty mají nejen v Asii, řeší je i v USA. Chytají je do sítí

Stále je to stejné: za znečišťováním přírody stojí lidská bezohlednost. Pokud existují světové akce k vyčistění planety (o akci Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme psali zde), jde jen o řešení následků. Lidé si stále nejsou schopni uvědomit, že odhazovat odpadky v přírodě nebo na ulici není správné.

V USA používají jednoduchý systém, který se pokouší zadržet drobný odpad dřív, než se dostane do řek a oceánů. Do potoků instalují plovoucí zábrany a norné stěny. Textilní sítě zase zachycují odpad z dešťové kanalizace.

Princip je jednoduchý. Plovoucí zábrany kopírují aktuální stav vody na tocích a v sítu se sbírají veškeré odpadky, které je třeba jednou za čas odstranit. Princip je zřetelný podle obrázku ve fotogalerii.

Norné stěny mají podobný účel, jen nesbírají ropné produkty, jak to známe při havariích ropných tankerů, ale vzhledem k tomu, že většina odpadků plave na hladině, zadrží je.

Zajímavou alternativou jsou speciální sítě, které se umísťují do vyústění dešťové kanalizace. V zemích, kde nefungují kanály s mřížkou jako u nás, ale podél chodníků jsou otvory, jako to známe z filmů, déšť splachuje veškeré nečistoty a odpadky z ulic. Tam je to palčivým problémem.

Tyto sítě dokážou zadržet nečistoty větší než pět milimetrů. Nejen odhozené plastové lahve nebo kelímky, ale i listí ze stromů, které v tocích následně zvyšují hodnoty fosforu a dusíku ve vodě.

V USA tyto sítě instalují u výpustí dešťové kanalizace do speciálních kruhových průduchů tak, aby by bylo je možné jednoduše vyprázdnit pomocí jeřábu nebo pomocí lidské posádky. Jsou navržené tak, aby odolávaly i přívalovým dešťům. Možná by tyto nápady v některých případech mohly pomoci i u nás.