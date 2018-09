Pohlreich odhalil rozpory v kuchyni. Kuchaři to zabalili kvůli neshodám

„Náš šéfkuchař Vláďa Hanzelka byl políbený múzou a vařil skvostně, ostatně i Zdeněk Pohlreich to sám uznal (o pondělním dílu Ano, šéfe! jsme psali zde). Jenže jak sám na vlastní kůži poznal, bylo tak trochu těžké s ním vyjít,“ popsal Tomáš Kupčík, jeden z majitelů restaurace.

Obecně se ví, že práce v kuchyni je drsná a pro ostrá slova se nejde daleko. Jenže ne každý to dobře snáší. „Takže se nám kuchařský tým začal rozpadat. Nakonec to skončilo tím, že zbývající kuchaři odpracovali třeba 280 hodin měsíčně, což dlouhodobě není v lidských silách,“ řekl Kupčík.

Hanzelka se rozhodl, že už nechce sám vařit, jen učit nové kuchaře vaření. „Jenže on je tak náročný perfekcionista, že s ním jenom málokdo dokáže vyjít. To nemyslím jako urážku, prostě tak to je. Je to asi o lidském přístupu k věci,“ popisuje Kupčík.

Majitelé se pokoušeli sehnat nové pracovní síly a adeptů se našlo dost. „Přišla třeba i celá parta, ale bylo na nich vidět, že zkoušejí uniknout odněkud a přišlo nám, že totéž by se mohlo stát i nám.“

Nakonec dospěli do stavu, že zážitkovou restauraci Albert Málek v Rožnově pod Radhoštěm museli zavřít. Až se jako pohádkový princ zjevil mladý kuchař Tomáš Kapoun, který je podle nich pravým opakem Hanzelky. „Moc nemluví, je skromný, vaří úžasně, až mezi řečí jsme zjistili, že vařil v michelinské restauraci a v golfovém klubu britské královské rodiny.“

K sobě postupně začal nabalovat nový tým, který trénuje na vaření nového jídelního lístku. „Rozhodli jsme se, že upustíme od celodenního provozu, otevřeno bude až od čtyř, Málka otevřeme 10. října. Chceme se tak vyhnout vyhoření kuchařů, aby pro ně bylo vaření stále radost,“ říká Tomáš Kupčík.

Celý dí pořadu Ano, šéfe! najdete na iPrima.