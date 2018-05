Sůl, pepř a prstový test. Experti na maso radí, jak správně grilovat

Kdy je steak propečený Syrový (rare) - 4 až 6 minut z každé strany. Steak je zvenku světle hnědý, uvnitř zůstane červený. Středně propečený (medium) - 6 až 8 minut z každé strany. Zvenku bude šedohnědý, uvnitř růžový. Dobře propečený (well done) - 8 až 10 minut z každé strany. Maso bude rovnoměrně šedohnědě. Uvedené časy jsou orientační. Vždy záleží na typu masa a jeho tloušťce (uvedené časy jsou pro zhruba 2,5 cm steak). Ideální je používat prstový test. Pokud do syrového steaku zaboříte bříško prstu, půjde vám to snadno, vytvoříte důlek, který se po chvíli vyrovná. Do středně propečeného prst také trochu zaboříte, ale nepůjde to už tak snadno. Propečený steak vás prst nenechá zabořit vůbec.