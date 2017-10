VIDEO: Psí plemena, u kterých byste měli ušetřit za veterináře

Samozřejmě je to složitější, ale plemeno mající dobrý genetický základ pro pevné zdraví si vybrat lze. Alespoň Playtvák.cz se o to pokusil.

Přešlechtěné chovy totiž s sebou mohou nést nemoci a nejrůznější genetické anomálie. Jiná plemena mají díky rodokmenu předpoklady být už od přírody dostatečně zdravá a odolná.

Kupodivu pak lze mezi poměrně zdravá plemena počítat i čivavu. Tedy pokud nepochází z nějaké množírny nebo si nenecháte prodat kojené štěně závislé na matce (jak to potom dopadá, když vám prodají příliš malé štěně, čtěte zde).

Pokud se ale dostanou do rukou majitelů, kteří je hýčkají, mají i čivavy dobré předpoklady zůstat zdravé do vysokého věku. Jsou to totiž aktivní psíci, kteří jedí s mírou, takže netloustnou, což by ohrožovalo jejich srdce i klouby. Jen pozor na úskalí spojená s tím, jak jsou čivavy drobné a subtilní (viz zkušenosti neurologa operatéra s psíky, kteří například vypadnou z tašky.

A jak správně vybrat štěně čivavy? Nejlépe poradí zkušená chovatelka:

Odolným zdravým plemenem je určitě border kólie. Může za to její neustálý zájem o vše okolo a dostatek aktivního pohybu, který silně vyžaduje. Je to tedy ten nejlepší společník pro toho, kdo se chce svému psu věnovat na plný úvazek. Navíc je to takový Einstein psí říše, který se skvěle trénuje:

Německý krátkosrstý ohař byl vyšlechtěn pro lov, takže je to otužilý, silný a zdravý pes. Na druhé straně ho musíte patřičně unavit a pohybu k tomu potřebuje opravdu hodně. Teprve pak je to správně vyběhaný a osvalený pes.

Lítání venku miluje i australský honácký pes, který nezapře své původní pracovní určení. Bez běhání se prostě neobejde a energii potřebuje vydávat snad celodenně. Je to drsňák se zdravým základem díky dobrým genům divokých dingů a aktivní povaze. Navíc je to velice chytrý pes a nudit se s ním dost dobře není ani možné.

A nakonec jsme si nechali „plemeno“ zvané mongrel, což není nic jiného než úplně obyčejný voříšek. Po světě jich takových běhá odhadem zhruba 150 milionů a většinou jsou nejméně náchylní na nejrůznější nemoci. Jako typický voříšek vypadá například český strakatý pes, který spatřil světlo světa jen díky potřebě vyšlechtit odolného psa pro potřeby laboratorních pokusů.

Právě u voříšků si příroda umí zařídit, aby se množili jen silní a zdraví jedinci. Je to totiž úplně jiný případ než přešlechtěná plemena množená v tzv. množírnách bez ohledu na zdraví konkrétních zvířat jen za účelem zisku.