„Já jsem velký zastánce grilování na uhlí, protože jinak si můžu maso klidně udělat v troubě nebo na pánvi. Bude taky dobré, ale z uhlí to má přece jenom jinou chuť,“ popisuje. A hlavně je podle něj grilování obřad, kdy se člověk setkává s přáteli, sedí, povídá, baví se.

„Já osobně nemusím moc brikety. Ony se sice pěkně rozhoří, ale pak se rozpadnou na popel. Kdežto klasické dřevěné uhlí rychle rozpálíte a když skončíte grilování, můžete uzavřít přívody vzduchu, oheň uhasíte a uhlí klidně použijete pro další grilování,“ radí. Přitom je možné si vybírat i šarže uhlí – pro větší grily větší kusy, pro menší menší kusy.

Drobné uhlí David neradí používat, protože hoří až příliš rychle a je třeba ho neustále přisypávat. A chemické podpalovače považuje za zbytečné, když je možné poradit si s horkovzdušnou pistolí bez jakýchkoliv dalších pomůcek, což krásně vidíte na prvním videu. A když je gril rozpálený, stačí oškrábat mřížku ocelovým kartáčem od hrubých nečistot a staré tuky se vypálí.

Nemusíte podle něj používat jen ten nejprostornější gril. I na menší ploše uděláte pohoštění pro hodně přátel, samozřejmě když nepořádáte party pro dvacet lidí. „Já jsem si například pořídil malé stolní vajíčko, které má dobrou možnost regulace teploty, takže je možné v něm péct i větší kusy masa, drží teplotu, mám ho tady na stole, dobře se na něj dosáhne a úplně stačí,“ doporučuje.

Pak je podle něj dobré správně vybrat maso. Když hodíte na na gril českou roštěnku, je to sázka do loterie. Ve většině případů bude tuhá jako podrážka, protože z toho, co se koupí v řeznictví, nemůžete většinou dobrý steak udělat.



Je to tím, že z jatek jde maso přímo na pulty. „Kdo chce dobré hovězí za rozumnou cenu, ať zkusí pupek z uleželého kusu. Přitom ho koupíte třeba v Makru do 250 korun za kilo, za což nekoupíte ani tu českou roštěnku,“ říká. „A kupovat dobrou svíčkovou za tisíc korun? Proč?“ ptá se.

Stejně tak jsou rozdíly i v cenách vepřového. Mezi běžnou vepřovou krkovicí a krkovicí z přeštíka nebo i iberijského prasete jsou cenové rozdíly, ale ne tak radikální jako u hovězího masa. A pak už záleží na zvážení každého, jaké chuti dává přednost a kolik chce do grilovačky investovat.

Není špatné přes noc maso naložit, ale jenom lehce. Přidat mu jen lehkou bylinkovou chuť. Přidat pepř, bylinky, případně česnek, jen slabě potřít olejem. Než ho pak položíte na gril, bylinky i česnek sundejte, jinak by při grilování zhořkly.

Podle Radka Davida je třeba dávat pozor při grilování ryb. Pro méně zkušené kuchaře je asi nejlepší zvolit lososa, který je tučný, a tedy odolnější proti vysušení. Zato u oblíbeného pstruha se doporučuje nedělat u grilování nic jiného, nerozptylovat se jinou prací, aby se nestačil vysušit.

Na druhém videu je při porcování kuřete vidět, jak je lehce možné rozprostřít fáze grilování na rychle připravené kusy a ty, které potřebují delší čas. Bleskově připravíte například křidýlka, můžete přihodit klobásky nebo medailonky a těmi nakrmíte největší hladovce.

Když pak přidáte na gril třeba krkovičku vcelku nebo kuřecí prsa na kosti, bude to trvat sice déle, ale budete mít připravenou druhou fázi, když už pomalu strávníkům opět začne vyhládat.