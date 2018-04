Rotvajler: obr s pověstí zabijáka by za svého pána položil život

Fyzická síla rotvajlera je v kombinaci s ochotou položit za svého pána a jeho rodinu a majetek i život naprosto ohromující. Už proto to není pes, kterého můžete nechat jen tak se válet doma na gauči. Musíte ho zaměstnat a zdaleka nejde jen o fyzickou zátěž. Je to také pes velmi inteligentní a schopný činit samostatná rozhodnutí,

„Správné výchově a výcviku je potřeba věnovat hodně času,“ vysvětluje chovatelka rotvajlerů Anastasija Galkina s tím, že naštěstí je rotvajler pes s pevným charakterem, takže vám na jeho výchovu stačí převaha morální.

U rotvajlera je nesmírně důležité vyvarovat se od počátku chyb ve výchově, proto je potřeba součinnosti se zkušeným kynologem a ideálně i s odborníkem na plemeno. „Začít s výchovou od počátku znamená zhruba od osmi týdnů, tedy od chvíle, kdy si štěně přinesete domů,“ radí chovatelka pro Playtvak.cz:

„Začínáte metodou pozitivní motivace, ukazujete mu, jak jsou povely zajímavé a vzrušující a nacvičujete je spolu. A když pak ze štěněte vyroste dospělý pes, už vás ani nikam nezkouší tahat na vodítku. Prostě jen chodí po vašem boku, kouká se vám do očí, a jakmile od vás uslyší nějaké povely, pustí se s radostí do jejich plnění,“ vystihuje podstatu plemene chovatelka.

Tak to ale funguje v ideálním případě, kdy se rotvailer dostane do rukou správného člověka. To je pak ochoten pro něj udělat cokoliv, třeba položit i život. Ovšem nic není zadarmo, bez poctivé a cílevědomé výchovy a tréninku, který si vyžádá spoustu drahocenného času, se tento pes neobejde.

Jen tehdy získáte ve svém rotvajlerovi spolehlivého, sebejistého, vyrovnaného, soustředěného a oddaného parťáka. U tak mohutného psa totiž platí stonásobně, že následky zanedbané či nezvládnuté výchovy je vždy složitější řešit, než jim předcházet.