Oprašte grily: zkontrolujte, vyčistěte, naložte maso. Sezona je tu

Než poprvé roztopíte gril, vyplatí se mu věnovat alespoň minimální péči. Ať už jde o vyčištění zbytků, které v něm zůstaly po loňské sezoně, nebo u plynových grilů vyzkoušení těsnosti celého systému.

1. Vyčistit mřížku

Přestože na trhu najdete spoustu chemických přípravků na grily, každý zkušený kuchař vám řekne, že nejlepší způsob, jak mřížku očistit, je takový, že gril pořádně rozpálíte nejlépe se sklopeným víkem a pak mřížku při nejvyšší teplotě důkladně vyčistíte ocelovým kartáčem.

Někdo mřížku po skončení sezony vezme a umyje v myčce na nádobí. To je možné u nerezové mřížky, u litinových se to nedoporučuje. Surová litina by začala velmi brzy korodovat, pro tu je důležité neustále ji udržovat pod tenkou vrstvou oleje (stejně jako litinové nádobí).

Nejideálnější je očistu aplikovat vždy po skončení grilování. Rozpálit gril na maximum a vyčistit kartáčem, který koupíte v každém hobbymarketu. A nezapomenout i na spodní stranu. A tím je člověk připravený na další víkend, kdy už stačí jen mřížku potřít špekem a další várka masa nebo zeleniny může přijít na stůl.

2. Zkontrolujte hadici k bombě

Plyn je dobrý sluha, ale špatný pán. Netěsný systém může přivodit výbuch. Proto je vhodné provést jednoduchou zkoušku. Ohněte do dlaně hadici a jestli se v ní objeví drobné prasklinky, je zralá na výměnu. Novou koupíte v instalatérských potřebách.

I když je vše v pořádku, zkuste na všechny spoje nakapat mýdlovou vodu. Pokud se objevují bublinky, objevilo se místo s netěsností.

3. Zkontrolujte i elektřinu

Elektrické grily jsou stále oblíbenější a ve výkonných variantách jsou rovnocenným partnerem a pomocníkem. Zkontrolujte stav přívodní šňůry, ale i stav venkovních zásuvek. Jde o to, zda se do nich během zimy nedostala voda, zda jsou funkční, aby nedošlo ke zkratu.

4. Zkontrolujte brikety

Možná, že vám zbyly nějaké brikety nebo dřevěné uhlí z minulé zimy. I když jste je skladovali v garáži nebo kůlně, mohly navlhnout. A není většího trapasu, než když sezvete kamarády na grilovačku a „ono to nehoří“.

Zkuste raději koupit brikety čerstvé a zásoby z minulé zimy jen opatrně „rozpouštět“ do topné dávky.

5. Namarinujte

Marinování dodává masu další chutě, maso je křehčí, doba přípravy je kratší. Návodů a receptů je hodně a dost záleží také na chuťových preferencích.

Podstatné jsou však složky, které by měla marináda obsahovat: olej, který pomáhá přenášet chutě, něco kyselého, co pomůže naloženému masu zkřehnout (hořčice, ocet, citronová šťáva, jogurt, kefír...), bylinky a sůl. U poslední ingredience se kuchaři různí v názorech. Mají za to, že vytahuje z masa tekutinu, jiní naopak maso rádi nasolují.

Určitě se však shodují v tom, že po marinování a před položením na gril je potřeba z masa odstranit veškeré pevné části, jako jsou kousky česneku nebo větší kousky bylinek, které by se mohly při grilování spékat. Nakonec by mělo zbýt jen čisté maso pokryté olejovým filmem.

Rybímu masu stačí v marinádě hodinka, kuřecímu stejně tak. Vepřové nebo hovězí maso je nejlepší nechat marinovat přes noc, klidně i 24 hodin. Vyzkoušejte například marinádu podle Zdeňka Pohlreicha, jak ji doporučuje na kurzech v Gourmet Academy.

Vepřové kotlety v jablečné šťávě

Recept na vepřové kotlety v jablečné šťávě najdete v knize Zdeňka Pohlreicha Grilování.

4 kotlety

čerstvě mletý pepř a mořská sůl

Na marinádu:

2 lžíce přírodního krupicového cukru

2 lžíce 100% jablečného džusu

2 lžíce sójové omáčky

¼ cibule, nakrájené nadrobno

Postup:

Kotlety očistěte a tuk na okrajích nařízněte. Osolte je a opepřete. V misce promíchejte sójovou omáčku, džus, cukr, nakrájenou cibuli a do marinády vložte připravené kotlety. Nechte je v ledničce marinovat nejméně 1 hodinu, lépe přes noc. Asi 30 minut před grilováním vyndejte z lednice, aby kotlety došly na pokojovou teplotu.

Gril rozpalte na 230‒320 °C a rošt potřete tukem (olejem nebo kůžičkou ze slaniny). Maso vyjměte z marinády a nechte okapat. Kotlety grilujte 10‒12 minut, jednou je při tom obraťte.

Maso sejměte z grilu a před podáváním ho nechte 3 minuty odpočívat.