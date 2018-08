ANKETA ČTENÁŘŮ: Zvolte, kterých pět zahrádkářů si zaslouží nové pomocníky

Do prvního kola soutěže Naše krásná zahrada jsme zařadili dvacet zahrad, které se teď ucházejí o vaše hlasy. Pět výherců, které hlasováním vyberete, obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v ceně 10 388 Kč.

ANKETA ČTENÁŘŮ: Vyberte pět vítězů Hlasování bude ukončeno v úterý 28. 8. 2018 ve 23:30 hodin.

Svůj hlas můžete dát až třem zahradám, které si podle vás ocenění v podobě šikovných pomocníků zaslouží. Každý z výherců získá benzinovou sekačku, benzinový křovinořez a akumulační teleskopické nůžky na trávu a keře.

Soutěž NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA stále probíhá

Z příspěvků zaslaných do soutěže Naše krásná zahrada (zde podrobná pravidla soutěže) právě vybíráme příspěvky k zařazení do druhého kola, ve kterém se opět bude hrát o hodnotné ceny. A stále je možné se zúčastnit.

Stačí poslat sérii cca 8 fotografií vlastní zahrady (ideálně šířkových) včetně jejího popisu nejpozději do středy 12. září 2018, 12:00 hodin, na e-mailovou adresu redakce soutez.hobby@idnes.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Naše krásná zahrada“, velikost e-mailu by neměla přesáhnout 5 MB (případně lze snímky zaslat přes www.uschovna.cz).