Jak čtenáři iDNES.cz zahradničí ve městě, na venkově i ve vnitrobloku

Přírodní zahrada respektující potřeby živočichů, kteří na ní žijí. Najdete tu vše, co na venkovskou zahradu patří.

Zahrada, na které to žije po celý rok

Jana Klimešová svou zahradu poblíž Přerova přihlásila do soutěže s tím, že nemá ráda sterilní trávníky a túje, ale zahrady, kde to žije. „Zahradou chci dát najevo, že by lidé měli víc chránit přírodu i tím, že budou pěstovat květiny. Protože živočichů je málo, zvláště motýlů,“ konstatuje . Pravda je, že životem pulsující zahrada přinese člověku nejvíc radosti a odplaví stres.

Zahradu na snímcích zakládali s manželem sami, což dalo spoustu práce. „Postupem času se trvalky tak rozrostly, že není potřeba častého pletí, a od jara do zimy tu neustále něco kvete,“ raduje se ze své zahrady a nespočtu různých květin čtenářka, která té barevnosti říká „rozházené pastelky“.

Na jaře na její zahradě rozkvetou sněženky, krokusy, tulipány a talovíny, v létě třapatky, monardy, sporýše či perovskie, a na podzim astry, rozchodníky a další. Nechybí ani keře s jedlými plody jako jsou muchovník, šípky, bez či aronie. Ty se navíc na podzim krásně zbarví a spolu s okrasnými trávami dělají nádheru i v zimě.

A po celé zahradě to žije. „Pokud totiž máte zahradu plnou květin, přilákáte hmyz - motýly, včely, čmeláky, berušky - a ten zase ptáky. Kolem jezírka plného karasů skáčou žabky a poletují vážky a šidélka. Své úkryty si tu našli i ještěrky a ježci, takže škůdci u nás nemají šanci,“ uzavírá nadšeně paní Klimešová, která přiznává, že je na své zahradě doslova závislá.