Zahradu u bývalého hospodářství s hospodou dnes seká babička na traktoru

, aktualizováno

Od 60. let minulého století jezdí rodina Aleny Marešové na chalupu do malé vesničky na Sedlčansku, kterou si tehdy její babička s dědou pořídili na důchod. Včetně dvoru to jsou více než dva tisíce metrů čtverečních, z poloviny v mírném svahu.