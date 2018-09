Taková normální zahrada, kde se cítíte jako u babičky. Kdo z vás to má

Zarostlá džungle, o kterou se dvacet let nikdo nestaral, spousta kamení všude po pozemku a jako bonus kamenné obvodové zdi rozpadlé stodoly. To byla zahrada Šimonových před patnácti lety. V současné podobě už ji mohli přihlásit do soutěže Naše krásná zahrada, která uzavírá brány dnes v poledne.