Rozkvetlé prázdninové útočiště v Podkrkonoší by se bez studny neobešlo

Soutěž NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA stále probíhá Z příspěvků zaslaných do soutěže Naše krásná zahrada (zde podrobná pravidla soutěže) právě vybíráme příspěvky k zařazení do druhého kola, ve kterém se opět hraje o hodnotné ceny. A stále je možné se zúčastnit. Stačí poslat sérii cca 8 fotografií vlastní zahrady (ideálně šířkových) včetně jejího popisu nejpozději do středy 12. září 2018, 12:00 hodin na e-mailovou adresu redakce soutez.hobby@idnes.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Naše krásná zahrada“, snímky lze případně zaslat přes www.uschovna.cz). Ceny pro 2. kolo: Pět výherců vybraných v čtenářské anketě obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 879 Kč obsahující sestavu zahradního nábytku EVA, elektrickou řetězovou pilu Oregon (o výkonu 2400 W) a akumulační nůžky na trávu a keře.