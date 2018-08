Žižkováci z Koněvky společně pečují o dvorek, sdílejí i nářadí

Ti, kteří sice nemusejí, ale chtějí, společný pozemek bytového domu na Žižkově s nadšením užívají. S radostí se o něj starají téměř každodenně.

„Někdo si pěstuje zeleninu, někdo kytky. A především zásluhou paní Hovorkové se můžeme dívat na hortenzie, které jsou překrásné od jara do podzimu. Jsem ráda, že mám tak krásný výhled, který mě vždy potěší,“ prozradila Hana Burešová, která v tomto domě také bydlí.

Právě ona fotografie této sdílené zahrádky do naší soutěže poslala, aby se o svou radost podělila. S tím, že pokud by se náhodou zařadila mezi vítěze, případná výhra by se stala součástí společné nářaďovny jejich bytového domu.