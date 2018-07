Z pastviny pro koně a býky vybudovali za 12 let pohodovou zahradní oázu

Před dvanácti lety to byla zdevastovaná plocha s minimem kvalitní zeminy. Zanedbané místo, kde se pásl dobytek a koně a poté se rozpoutal stavební ruch kolem rekonstrukce rozlehlého starého domu.

„První věc, kterou jsme museli udělat, bylo zorání celého pozemku o rozloze cca 1200 m². Poté jsme sbírali a odváželi nalezené poklady. Zaplnily dva velké kontejnery,“ vzpomíná paní Valová.

Na začátku rodina vůbec netušila, jakým směrem se vydat. „Neměli jsme žádné zkušenosti ani se zakládáním zahrady, ani s pěstováním okrasných keřů, stromů a květin,“ popisuje majitelka zahrady v rozlehlém dvoře domu těžké začátky. Všechno si ale manželé Valovi - tehdy se dvěma pubertálními syny po boku - odpracovali sami vlastníma rukama a podle vlastních nápadů.

Zápraží zrekonstruovaného domu je skvělým útočištěm pro letničky i letněné pokojové rostliny.

Dopředu je hnalo jen neutuchající nadšení a vidina krásné vzrostlé zahrady do budoucna. „Než jsme došli až do dnešního stavu, stálo nás to spoustu práce, energie i času. Samozřejmě jsme se nevyhnuli ani omylům a chybám. Ale co vás nezabije, to vás posílí,“ je přesvědčena pyšná majitelka.

SOUTĚŽ: Naše krásná zahrada Pošlete sérii fotografií své zahrady a jednoduše popište alespoň na 30 řádcích (cca 1 800 znaků) její příběh. Příspěvky lze posílat až do středy 12. září 2018, 12:00 hodin, na e-mailovou adresu redakce soutez.hobby@idnes.cz. Čím dříve tak učiníte, tím větší šanci máte na zařazení již do 1. kola (viz info níže). Do předmětu zprávy uveďte „Naše krásná zahrada“, velikost e-mailu by neměla mít přes 5 MB (případně - ideálně šířkové snímky - zašlete přes www.uschovna.cz).

I při letošním suchu se tak díky vysouvacím závlahám mohou pochlubit zeleným trávníkem. „Ty vymyslel a zrealizoval můj muž, opět s pomocí synů. Už máme nachystané i kapkové závlahy do květinových záhonů. Protože i když jsou květiny vzrostlé, sucho posledních let moc nezvládají,“ popisuje paní Valová.

A podoba zahrady ještě zdaleka není definitivní, i každý už má každý kout své kouzlo. A Valovi doufají, že se jim na fotografiích podařilo alespoň trochu zachytit její atmosféru a přenést kousek pohody k dalším lidem.

Vlevo původní stav pozemku před dvanácti lety, uprostřed a vpravo dnešní podoba zahrady.

A protože v této rodině evidentně mají neustále nové a nové nápady, co a jak vylepšit, ještě letos by mohlo dojít na stavbu letní minikuchyně.