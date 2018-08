Z džungle ve svahu mají zahradu s vyhlídkou na město i okolní kopce

Pošlete sérii fotografií své zahrady a jednoduše popište alespoň na 30 řádcích (cca 1 800 znaků) její příběh. Příspěvky lze posílat až do středy 12. září 2018, 12:00 hodin, na e-mailovou adresu redakce soutez.hobby@idnes.cz. Čím dříve tak učiníte, tím větší šanci máte na zařazení již do 1. kola (viz info níže). Do předmětu zprávy uveďte „Naše krásná zahrada“, velikost e-mailu by neměla mít přes 5 MB (případně - ideálně šířkové snímky - zašlete přes www.uschovna.cz). Soutěž bude dvoukolová, v každém kole čtenáři vyberou pět zahrad, které je nejvíc zaujaly (zde podrobná pravidla soutěže).

Ceny pro výherce 1. kola (5 balíčků) Ceny pro výherce 2. kola (5 balíčků)

Ceny pro 1. kolo: Pět výherců obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 388 Kč obsahující benzinovou sekačku (šířka záběru 40 cm), benzinový křovinořez (obsah motoru 25 ccm) a akumulační teleskopické nůžky na trávu a keře.

Ceny pro 2. kolo: Pět výherců vybraných v čtenářské anketě obdrží balíček výrobků Fieldmann určených pro zahradu v maloobchodní hodnotě 10 879 Kč obsahující sestavu zahradního nábytku EVA, elektrickou řetězovou pilu Oregon (o výkonu 2400 W) a akumulační nůžky na trávu a keře.