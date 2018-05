Zahrádkáře trápí sucho, vysychají i studny. S vodou se musí hospodařit

„Nezbývá nic jiného než zalévat a zalévat a vypořádat se s nedostatkem vody. Mně se na chatě stalo, že už ve studni vodu nemám, naštěstí je v blízkosti studánka, takže taháme vodu do sudu ze studánky,“ konstatoval Miloslav Tuček z místního územního sdružení Českého zahrádkářského svazu (ČZS) koncem minulého týdne na výstavě Hobby v Českých Budějovicích pro ČTK.

A vysvětloval, co vysazované rostliny potřebují: „Každá sazenice potřebuje po zasazení vláhu, a to nejenom kvůli tomu, aby byla vláha v půdě, ale také proto, aby půda přilnula ke kořenům. Proto se zalévá každá sazenice, i když je mokro, aby se půda přilepila na kořeny a kořen byl dál schopen živit rostlinu. Přesto věří, že letošní úroda by mohla být dobrá. Tedy pokud pěstitelé dokážou zajistit svým rostlinám právě vláhu.

Členy ČZS je téměř 160 tisíc lidí, ale nocí členové se podle Miloslava Tučka nehlásí, mladý zahrádkář je světlou výjimkou. „Zkušenosti členů ČZS jsou přitom daleko větší, než když se to hledá jenom na internetu,“ je přesvědčen Tuček a láká na přednášky o řezu či pěstování různých druhů.



Zalévejte motykou a chytejte dešťovku, radí zahradník "Dříve bývala téměř u každé venkovské chalupy v užitkové zahradě v zemi vyhloubená falešná studna, do které byly svedeny okapy. Paní domu stačilo jen vodu nabrat do konve,“ konstatuje Pavel Jeřábek s tím, že bychom si z předků měli vzít příklad. Uměli totiž s vodou lépe hospodařit.

A přidává praktický tip. Na jihu Čech se ovocnářům podle něj nejvíc daří pěstování jablek, hrušek, švestek, slív i třešní. A je ideální využít toho, že díky šlechtitelům již existují odrůdy jabloní do vyšších a nižších podmínek. „Jabloň Golden Delicious bude mít v Polabí ovoce dobré, ale v jižních Čechách bude ovoce ‚řípovité‘ a nebude chutné. Ale když si nasadím v těchto podmínkách Rubinolu, tak ta dá pěkné a chutné ovoce i ve výšce 400 metrů, která je tady běžná,“ radí zkušený jihočeský zahrádkář.