Mazlíci švábi nekoušou. Ale mohou vadit alergikům a přenášet nemoci

Ve sbírce má mimo jiné největšího švába světa a kromě naprosto nenáročných druhů švábů chová i druhy létající nebo náročné na teplo. Švábi Miloše Marka prostě uhranuli a to už v zookoutku na střední škole.

Jsou totiž naprosto fascinující. Jak Miloš prozrazuje ve videu, naši planetu obývají už 280 milionů let a zhruba měsíc vydrží bez jídla. Na dlouhých 40 minut dokážou zadržet dech a jsou mimořádně odolní vůči vnějším vlivům. Když například přijdou o hlavu, žijí dál ještě několik týdnů. Přitom nejsou agresivní, než by vás kousli, raději utečou. Jen některé druhy by vás teoreticky mohly poškrávat ostny na svých nohách.

Na vytvoření podmínek k chovu nejsou švábi nikterak nároční. Stačí jim obyčejná plastová krabička podobně jako sklípkanům, kterou otevíráte jen při krmení, nebo když se chcete se šestinohým kamarádem pomazlit. U létajících druhů ovšem Miloš Marek doporučuje obvod víka krabice natřít vazelínou, aby z ní švábi neutekli a nerozšířili se vám po bytě či dokonce po celém domě.

Co se krmení týká, stačí švábům kousky ovoce či zeleniny jednou za týden. Osvědčily se i krmné granule. Chovatel také doporučuje udržovat v krabicích se šváby čistotu, ideálně sterilní prostředí.

Švábi totiž sice nejsou jedovatí, ale mohou přenášet nemoci, respektive choroboplodné zárodky v podobě bakterií či virů, pokud se v jejich prostředí vyskytnou. Také lidé alergičtí na roztoče, prach nebo pachy, jež švábi vylučují, mohou mít také zdravotní problémy.

A ještě před jednou nepříjemnou komplikací mladý chovatel bez obalu varuje: švábi umí nemile zkomplikovat partnerské vztahy. Málokterá slečna zůstane na noc někde, kde potenciálně hrozí únik obřích nohatých švábů z krabice.