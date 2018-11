Svatomartinská husa pečená na mřížce a při nízké teplotě. Nic jednoduššího

Tip blogera: Jak šťávu zahustit? Sám šťávu nejraději nezahušťuji. Pokud chcete mít klasickou omáčku zahuštěnou jíškou, dostanete se k ní docela snadno. V rendlíku rozehřejte lžíci sebraného husího sádla, přidejte lžíci mouky a chvíli zasmahněte. Poté vmíchejte šťávu (podle potřeby nařeďte) a povařte asi 10 minut do zhoustnutí. Zaprašování moukou přímo do výpeku s tukem v pekáči neodporučuji, je to totiž dost nešikovné. Když uděláte jíšku i šťávu zvlášť, máte obojí pěkně pod kontrolou a můžete omáčku pěkně vyladit.