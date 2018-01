Tři povahově různé kočky umí udělat ze života peklo, srovnáte je hrou

Přesně jako paní Lucie s partnerem a synem, jejichž trojhlavý kočičí gang: Jasmínka, Sissi a Abigail si mezi sebou za každé situace vyřizuje účty. Na omezeném prostoru panelákového bytu to je více než nepříjemné.

A tak si Lucie pozvala na pomoc kočičí psycholožku Kláru Vodičkovou, která vztahy mezi jejími kočkami rozkryla v sobotu ve 3. díle pořadu České televize Kočka není pes. Brzy měla jasno. Kočky prostě přicházely do rodiny postupně a s příchodem další se vždy rozpoutal nový boj o teritorium. První dvě kočky by spolu ještě vycházely, ale s příchodem bojovnice Abigail, se vztahy rozbily úplně. Milující se kočičí trojku z nich asi nikdo neudělá, ale řešení tu je.

Podle Kláry i v tomto případě platí, že kočky potřebují především vybít energii. Je to přirozené. V přírodě tak učiní lovem kořisti, v bytě přijdou k plné misce zadarmo, proto z přebytku energie vymýšlejí vylomeniny. Je potřeba jim pomoci energii vybít tím, že si s každou z nich bude každý den někdo alespoň 15 až 20 minut hrát. Musí se prostě unavit. Pak lze dosáhnout toho, aby kočky kolem sebe chodily, tolerovaly se a neútočily na sebe navzájem.

Platí, že kočky zavřené v bytě potřebují především vybít energii, pak se zklidní.

Harmonii - po které paní Lucie touží a představovala si, že se třemi kočkami v bytě bude naprosto dokonalá - lze podpořit i aromaterapií. Klára v tomto případě doporučila levanduli, tedy přírodní esenciální levandulový olej.

Stačilo pár týdnů a vztahy mezi kočkami se začaly proměňovat. Bojovná Abigail se výrazně zklidnila, takže už si mezi sebou mohly vyjasňovat postavení ve smečce dvě dominantnější kočky - Sissi a Jasmína. To může ještě chvíli trvat, ale jakmile si to mezi sebou srovnají, měl by být v bytě klid. Podmínky tu pro to kočky mají, rodina pro ně dělá první poslední.