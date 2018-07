Venkovní kuchyně je další způsob, jak co nejvíce vegetovat na zahradě

Nemusí jít o nákladný venkovní altán se zavedenou vodou a elektřinou, na který byste museli dlouho šetřit, jednoduchá kuchyně se dá postavit za víkend a využít k tomu maximum přírodních materiálů. O praktické rady a vlastní zkušenosti v tomto směru se podělil ekozahradník Jaroslav Svoboda.

Místo vybírejte velmi pečlivě, protože kuchyňský přístřešek by měl být jak nedaleko záhonků, na které odbíháte při přípravě jídla pro zeleninu, tak poblíž kuchyně, aby se do ní dalo kdykoliv zaběhnout pro něco potřebného. A pokud se zhorší počasí, tak se lze rychle se vším přesunout domů. Samozřejmě je důležitá i dostupnost vody a elektřiny.

Velikost kuchyně by se měla odvíjet od velkoleposti vašich kulinářských plánů. Ty na snímcích slouží Svobodovým k vaření při seminářích pod širým nebem, pro pár by stačila menší.

Konkrétní podobu své venkovní kuchyně si pořádně rozmyslete, každopádně by měla tvarově i materiálově zapadat do vaší zahrady, ať už zvolíte jako základní materiál dřevo, cihlu, nebo třeba kámen. „Důležité je, aby byla praktická, dobře ladila se zbytkem zahrady, sluníčko do ní svítilo ideálně jen dopolední a pozdně odpolední. Tedy aby byla chráněná od jižního úpalu zástěnou, záclonou, domem nebo vegetací. A aby její strana, odkud často fouká, a strana severní, byly uzavřené,“ shrnuje Jaroslav Svoboda podstatné.

Sám je přesvědčen, že čím je stavba jednodušší a přírodnější, tím lépe se dá za pochodu přizpůsobit novým potřebám. „Podlahu může tvořit klidně jen udusaná hlína pokrytá štěpkou nebo slámou. Celý rok se nemusí umývat, na podzim ji použijete jako mulč k rostlinám a na jaře si dopřejete do kuchyně zbrusu novou vrstvu. Můžete si ji ale třeba upravit do písku loženou kamennou dlažbou nebo dřevěnými špalíky, případně cihlami,“ radí ekozahradník.

Přimlouvá se také za využití dešťové vody na mytí nádobí, protože dešťová voda ze střechy kuchyně se dá chytat do nádrže s kohoutkem a lze ji snadno filtrovat přes písek nebo dřevěné uhlí. Pokud používáte na mytí nádobí ekologické prostředky, je špinavá voda z nádobí skvělou zálivkou i hnojivem.

Navíc lze odpad z dřezu zavést do zahrady a zavlažovat touto vodou stromy, keře, trvalky i popínavky, které rostou kolem, nebo zeleninu, kterou nesklízíte přímo k jídlu (například dýně, které se sklízejí až na podzim).

Další možná podoba venkovní kuchyně - na stavbu můžete využít i palety. Stěnu, která má kuchyni chránit před větrem, jednoduše vytvoříte propletením větví sloupky.

„Stačí jednoduchá vsakovací jáma vysypaná štěrkem mezi stromy, do které vede trubka z odpadu dřezu, nebo hadice, kterou přemisťujete podle potřeby. Není to legislativně povolené řešení odpadní vody pro kolaudované domy, ale zalévat si zahradu vodou z nádobí vám nikdo zakázat nemůže,“ radí ekozahradník Jaroslav Svoboda i ve své knize Zelenina z ekozahrady pro radost i soběstačnost.

Zrovna tak ale můžete ve venkovní kuchyni používat na mytí nádobí obyčejný lavor, ze kterého použitou vodu prostě vylijete přímo na záhon nebo ke stromu. Pokud si vodu do kuchyně zavedete, musíte ji na zimu vypustit, aby potrubí nezamrzlo. Jednodušším řešením mohou být obří plastové demižony s pitnou vodou, opatřené praktickou pumpičkou. Manželé Svobodovi si v takových nosí vodu na pití a vaření z kvalitních přírodních studánek celoročně.

Dešťovou vodu lze také zásobovat i zahradní jezírko, splachovat s ní a prát:

Že je žádoucí propojení kuchyně se záhonky bylinek a zeleniny, to je jasné. Přímo slunnou stranu venkovní kuchyně ale také můžete nechat porůst popínavkami, takže se vám tam mohou pnout dýně hokkaido, ačokča, okurky nebo fazole. Důležitý je i kompost, ten by měl být také poblíž, aby do něj přišly všechny slupky a další organické zbytky. A nezapomeňte ani na pohodlné zahradní posezení, aby mohlo co nejvíce lidí trávit čas společně.