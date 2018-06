Kromě klisen Převalského jsou na místě i motorky pro ochránce velbloudů

Cílem pražské zoo je nejen podpora divokých velbloudů, kteří nikde jinde v Mongolsku nežijí. Zapojuje se tak i do ochrany celého nesmírně cenného území s výjimečnou flórou a faunou.

„Motocykly jsou pro práci strážců Gobi A, v níž žije asi pět set velbloudů, zcela nezbytné. Monitorují oblast o rozloze Švýcarska, kde rozdíl mezi nejnižší zimní a nejvyšší letní teplotou činí téměř 80 stupňů. Hlídají tuto oblast před pytláky a zlatokopy, kontrolují stav vodních zdrojů, vybírají fotopasti, sbírají vzorky atd.,“ popsal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Pražská zoo bude samozřejmě i nadále přepravovat koně Převalského z Evropy do Mongolska a podporovat související aktivity. Její zájem se však rozšířil i na ochranu dalších ohrožených kopytníků v jedné z největších a nejstarších pouští světa. „Vedle sajgy mongolské jde zejména o divokého velblouda – druh zcela odlišný od domácího velblouda dvouhrbého,“ uvedl Bobek.

Jak je to s financováním? Projekty Zoo Praha na ochranu ohrožených druhů jsou financovány zejména z tzv. dvoukoruny ze vstupu a ze sbírkového konta Pomáháme jim přežít. Přispět na něj lze zasláním libovolného příspěvku na účet 43 – 680 466 0247/0100, případně zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777. (Přispějete 30, 60 či 90 Kč.)

Spolu s ním osm motocyklů v celkové ceně 130 tisíc Kč strážcům na místě předal velvyslanec ČR v Mongolsku Jiří Brodský, který uvedl: „Jde o první krok v zapojování Zoo Praha do činností v Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A. Stejně jako transporty koní Převalského a dalšími aktivitami v sousední Gobi B Zoo Praha velmi viditelně přispívá k podpoře dobrého jména, které naše země v Mongolsku má.“

Ani letošní zdařilý transport koní nelze brát jako samozřejmost

„Na první dobrou se to může zdát jako vcelku jednoduchá věc: koně se v Praze naloží do letadla, v Mongolsku se zase vyloží a pak vypustí na místě určení. Jenže snadné to rozhodně nebývá a nebylo tomu tak ani letos,“ popisuje tisková mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková, která byla součástí sehraného týmu, jenž připravoval půdu na hladký přílet koní z minulé středy přímo v mongolském Bulgan sumu.

Zatímco se v Česku dokončovaly přípravy na odlet, na kbelském letišti se trénovala nakládka koní nanečisto a v Dolním Dobřejově se s konečnou platností rozhodovalo, které klisny z vybraných adeptek letos do Mongolska opravdu vyrazí, parta lidí ze Zoo Praha v Bulganu kontrolovala terénní auta určená pro poslední část cesty, další obhlíželi letištní plochu.

VIDEO: Obhlídka letiště v Bulgan Sumu, kde bude CASA s klisnami přistávat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Dlouhý déšť - letos první - sice potěšil místní, ale nás jako účastníky transportu zneklidňoval,“ konstatuje s odstupem Pastorčáková. Navigátor z kbelského letiště tak obcházel bulganskou nezpevněnou letištní plochu, vrtal do mokrého povrchu nohou a vysvětloval, že kdyby se rozpršelo znovu, mohlo by to být zlé. Letoun by v Bulganu vůbec nemusel přistát a místo toho by zamířil do Chovdu, což by znamenalo megakomplikaci. Bylo třeba vyčkat zpráv místního meteorologa.

Tentýž den se v aklimatizační a chovné stanici v Dolním Dobřejově naložily klisny. Kandidátek bylo původně šest: Yanja, Tania, Spina, Hanna a dvě náhradnice, Helmi a Spes. „Jenže Spině se udělala bulka - zřejmě nejde o nic vážného, ale z transportu ji to diskvalifikovalo, a Tania se zase dlouhodobě chovala nervózně, proto i tato dobřejovská rodačka nakonec musela zůstat doma,“ popisuje konečný výběr klisen mluvčí. Do transportních boxů tak nastoupily Yanja, Spes a dvě klisny původem z Finska - Hanna s Helmi, které mají společného otce s původem z pražské zoo.

Letos klisny při nástupu do boxů nejprve vzdorovaly, nakonec ale přece jen v transportních bednách vyrazily na letiště Kbely - s policejním doprovodem, vstříc cestě do dalekého Mongolska. Spolu s nimi do Casy nastoupil i jejich doprovod z pražské zoo a novináři.

Hodinu před samotným odletem dostal ředitel zoo Miroslav Bobek zprávu od kolegů z Bulganu, že neprší a pršet má nejdříve druhý den po poledni, chovdská varianta přesto zůstala v záloze. S napětím se čekalo i na průběh mezipřistání v Rusku, které při minulých transportech způsobilo nemálo stresu. Tentokrát ovšem pasažéři nemusejí v Kazani ani vystoupit z letadla.

Ve středu 20. června už předvoj z pražské zoo v Bulganu netrpělivě očekával přílet letounu s koňmi. Když ředitel zoo, veterinář i kurátor konečně vystoupili z letadla, byla na nich znát únava, ale usmívali se. První fáze transportu se zdařila.

VIDEO: Osmý transport koní Převalského do Mongolska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A nakonec i ta druhá, terénní, několikahodinová a neméně náročná. „Cestu sice ještě zkomplikoval kamion blokující silnici i déšť, ale jak jsme se nakonec dozvěděli od místních, ten už byl na uvítanou. Podle guvernéra Chovdu příroda vycítila, že přivážíme koně z daleka, a takto se nám ohlásila. Příroda prý vždy pozná, když někdo činí dobrou věc. Tak doufejme, že za rok se nám podaří udělat ji znovu,“ uzavřela tisková mluvčí Zoo Praha.