Dostatek pití, bezpečnostní pás a preventivní prohlídka. Dovolená se psem

Jeden pes si cestování autem užívá a jiného máte problém do auta dostat. Majitelé první skupiny patří mezi šťastlivce a mají o starost méně. To však nic nemění na tom, že psa musí na cestu připravit každý majitel.

Jak do zahraničí

Do zahraničí by mělo zvíře cestovat v dobrém zdravotním stavu. Proto je dobré požádat veterináře o preventivní zdravotní prohlídku. Kromě ověření zdravotního stavu zvířete vás může detailně informovat o aktuálních pravidlech pro cestování do konkrétní destinace, možná vám ještě nabídne vhodné ošetření před cestou. A v případě dlouhodobější léčby psa nebo kočky vám předepíše dostatečné množství léků.

„Každý veterinář vám s tím pomůže. Při cestách do Evropské unie jsou podmínky poměrně jednoduché, ale ověřit si je můžete i na stránkách Státní veterinární správy. Do ostatních států doporučuji zeptat se přímo na velvyslanectví daného státu, protože podmínky se často mění,“ radí veterinární lékař Marek Galbinec.

Exotické země představují pro naše miláčky vyšší riziko v podobě nemocí parazitárního a bakteriálního původu, které se u nás neobjevují buď vůbec, nebo velmi omezeně. Například klíšťata přenášejí původce boreliózy, babeziózy, ehrlichiózy a ricketsiózy, komáři přenášejí původce srdeční červivosti a muchničky jsou zodpovědné za přenos leischmaniózy.

Tato onemocnění se vyskytují zejména v zemích kolem Středozemního moře, tedy v Chorvatsku, Černé Hoře, Itálii, Řecku, Francii, Španělsku a severní Africe. Proto se doporučuje aplikovat antiparazitární přípravky v kombinaci s repelentem. Poradit by měl veterinární lékař při preventivní prohlídce podle konkrétního plemene.

Po návratu ze zahraničí je vhodné zvíře odčervit. V neznámém prostředí mohou podlehnout novým vůním a chutím a přijít do styku s vajíčky parazitů.

Omezte krmení, kupte bezpečnostní pás

Psi jsou schopni udělat pro jídlo cokoli Pro kus dobrého jídla jsou psi ochotní udělat všechno.

V den cestování omezte krmení, to si připravte až do místa příjezdu. Je lepší vzít krmivo, na které je pes zvyklý. Na druhou stranu nezapomeňte vzít s sebou vodu a cestovní misku, pitný režim je důležitý, jelikož některá plemena mají v létě sklon k přehřívání.

Do auta si zabalte deku nebo pelíšek a nesmí chybět ani bezpečnostní pás pro psa, který pořídíte v každém zverimexu. Ručník na špinavé psí tlapky se vám taky bude hodit.

V případě, že zvolíte dopravu vlakem, vybírejte pečlivě dopravce. Jelikož ne všichni povolí převážet psa bez klece, tašky či náhubku. Někde je přeprava zvířete zcela zdarma a jinde zaplatíte malý poplatek, který se pohybuje okolo 50 Kč.

Neměli byste zapomenou na cestovní misky, které se dají snadno složit. Chybět by neměly ani granule, pamlsky či jiná strava, na kterou je zvyklý, také deka a nějaké hračky.

Obojek, vodítko a náhubek je nutnost. Vždy si ověřte, zda se v nějaké dojezdové vzdálenosti nachází veterina, kde případně mazlíčka ošetří.

Nenechávejte ubytování na poslední chvíli

Ani ten seberoztomilejší mazlíček nepřemluví recepční nebo majitele hotelu, aby vás ubytovali. A pak nastává nepříjemná situace, které lze snadno předejít. Při objednávání dovolené si pečlivě prostudujte, zda hotel či resort je označený jako Pet friendly a přivítá vašeho mazlíčka s otevřenou náručí.

Ověřte si také, zda vaše plemeno není moc velké, případně jaký poplatek za zvíře chtějí. „Hostů, kteří vyhledávají ubytování s domácím mazlíčkem, stále přibývá, a tak jsme považovali za samozřejmé jim umožnit ubytovat se u nás. Pet friendly přístup je naší službou a takovéto hotely najdete téměř po celé republice,“ říká například ředitel Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.

Kromě Pet friendly hotelů je potřeba prozkoumat i okolí, zda je vhodné k venčení a delším procházkám, anebo zda jsou na trasách i restaurace, kam může pes s vámi.