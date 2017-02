VIDEO: Když nemám já, nebudeš mít ani ty. I gorily si dělají naschvály

, aktualizováno

Puberťák a další drobotina v rodině, to je radost. Jen dospělí z toho občas bývají nervózní. A úplně stejně to vypadá v gorilí skupině v pavilonu pražské zoo. Zvlášť když jde o jídlo, od kterého se každý snaží pro sebe urvat co nejvíc.