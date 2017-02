Prostředek na mytí nádobí si vyrobte doma. Šetrný k přírodě i pleti

Kdo chce mít jistotu, že opravdu zná složení přípravků, které používá, případně se něčemu vyloženě vyhnout, může si v podstatě cokoliv vyrobit sám. Zubní pastu (návod s videem zde) i bylinkové masti (návod zde), které lze používat jako jemné výživné krémy vhodné i pro citlivou pleť.

I naše ruce ocení jemnou péči, takže jsme si nechali od mazané Terezy Máčelové prozradit recept, který se jim s kolegyní Petrou Seidlovou osvědčil.

Na jednu dávku budete potřebovat: 36 gramů nastrouhaného olivového mýdla, 375 ml horké vody (což je například cca 1,2 běžného snídaňového hrníčku), půl lžíce jemné sody na praní (ideálně jemně namleté), 1 lžíci jakéhokoliv octa (kvasného lihového, jablečného nebo vinného), 1 lžíci kokoglukosidu, aby přípravek pěkně pěnil), a pro pěknou přírodní vůni 5 až 10 kapek esenciálního oleje třeba z antiseptických citrusů, levandule, citronové trávy či tea tree.

Většina z ingrediencí je běžně dostupná, pouze kokoglukosid najdete jen ve specializovaných prodejnách, případně v některém z internetových e-shopů. Když ho nepřidáte, nádobí umyjete také, ale s ním to bude příjemnější.

Kokoglukosid je totiž jeden z nejjemnějších čisticích prostředků, vhodný i pro citlivou kůži. Základem této čistě přírodní látky je kokosový olej a ovocné cukry a je tedy i plně biologicky odbouratelná.

Jak na jednoduchou přípravu krok za krokem

Nastrouhané olivové mýdlo (38 g) rozmícháte v horké vodě (cca 375 ml), až se úplně rozpustí. Pak přidáte sodu na praní (půl polévkové lžíce). Ta má také odmašťující účinky, navíc směs zahustí a změkčuje vodu.

Nezapomeňte přidat vybraný ocet a výše uvedený kokoglukosid, od každého jednu polévkovou lžíci. Vše opět pečlivě promícháte a necháte vychladnout.

Pak už vám zbývá směs jen vylepšit o vůni a přelít do vhodné nádobky, ideálně do skleněného dávkovače na mýdlo. Přidejte tedy 5 až 10 kapek esenciálního oleje, promíchejte a přivoňte. Přidat můžete i víc, Petra s Terezou radí až 30 kapek, ať vám to v kuchyni pěkně voní.