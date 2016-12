Trochu jiné vánoční dárky: ovocný strom či dar pro psy bezdomovců

K dárkům, které udělají radost nejen u vánočního stromečku, ale přinesou ji i do budoucna, patří jednoznačně ovocný strom, což je dárek veskrze originální. A nemusíte mít ani vlastní zahrádku. Vysadit ho lze i na veřejném prostranství a může se stát součástí unikátní mapy iniciativy Na ovoce, která se snaží obnovovat ovocné sady a vracet tradiční ovocné odrůdy do naší krajiny.

Proto se také s pomologem Stanislavem Bočkem rozhodli pro prodej ovocných stromů starých a krajových odrůd přes internet. Moravské jaderničky, sudetské renety, gaskoňská šarlatová jablka, třešeň kaštánka a řada dalších oblíbených odrůd, které upadají v zapomnění. Je to šance naší krajině něco málo vrátit.

Pod stromeček darujete certifikát, což jednoduše zařídíte i on-line. Stromky pak Stanislav Boček rozesílá od poloviny března do konce dubna, tedy v době, kdy je ideální čas na jejich výsadbu. Současně darujete určitou částku i na činnost iniciativy Na ovoce, takže obdarujete dvojnásob.

Přispět můžete i divoké fauně nebo slepicím z velkochovů

Ptactvu můžete pomoci různě, i přikrmováním v období opravdu tuhých mrazů. Můžete ale spojit i pomoc s radostí pro někoho blízkého pod stromečkem a darovat plyšového ptáčka určitého druhu, vydávajícího autentické zvuky, z nabídky České společnosti ornitologické (jejíž činnost lze podpořit i přímým darem). Může to být třeba dudek či puštík. Výtěžek z prodeje jde na ochranu ptáků.

Born to be wild. Triko s tímto nápisem vaše divoké dítě ocení. A navíc o svátcích můžete za divokými kopytníky vyrazit na výlet.

Trička s fotografií divokých koní a nápisem Born to be wild (více zde, nutno poptat přes e-mail) zase nabízí společnost Česká krajina, nezisková organizace, díky níž se v okolí Milovic a Benátek nad Jizerou po staletích opět prohánějí divocí koně, zubři a pratuři (více zde). Její činnost ocenil i magazín Science a podpořit ji lze opět i přímým darem.

Neziskových organizací pomáhajících naší přírodě a krajině najdete na internetu celou řadu, stačí si vybrat, která vás nejvíc oslovuje. Ať jde o místní záchranné stanice divokých zvířat nebo třeba o ochranu velkých šelem.

Případně můžete adoptovat slepici z velkochovu, a to doslova, ne obrazně. Tedy pokud pro to máte podmínky. Odměnou vám - nebo někomu, koho byste chtěli slípkami obdarovat - posléze budou vlastní domácí vajíčka. Stačí se zaregistrovat vyplněním formuláře jako zájemce o adopci. Ve chvíli, kdy bude velkochov vyřazovat slepice, které by jinak poslal na jatka, mohou být vaše.

Pomoc potřebují i zvířata na ulici

Zvířecí útulky plné opuštěných psů a koček jsou samostatnou kapitolou, určitě máte také nějaký poblíž. Tak trochu jinak zaměřená je nezisková organizace Psí život, která pomáhá psům bezdomovců a lidí závislých na návykových látkách. Ti jsou ve chvíli, kdy jejich pes potřebuje pomoc veterináře, většinou naprosto ztraceni.

Třeba pejsek Brit, kterého srazilo auta, přežíval se svým pánem na ulici ochrnutý na zadní nohy. Díky pomoci dobrovolníků dnes opět běhá. Sice zatím s pomocí vozíku a jen díky úspěšné operaci a náročným rehabilitacím, ale vrací se do plnohodnotného života, podívejte se:

VIDEO: Zachránili jsme Brita Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Brit je dnes sice volný k adopci, ale péče o něj není ani trochu jednoduchá. Navíc bude mít do konce života problémy s únikem moči, proto zřejmě zůstane v naší péči,“ uvedla Jarmila Pávková z Psího života, která se o Brita stará. S tím, že je to ten nejmilejší pes, kterého kdy potkala.

Lidem bez domova lze pomoci i zakoupením nocleženky, která jim umožní strávit jednu noc v teple centru sociálních služeb Armády spásy v Praze. Opět to lze zvládnout i on-line, z domova. Jedna noc vás přijde na stokorunu.